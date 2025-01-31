José Eduardo Derbez

Victoria Ruffo celebra los 7 meses de su nieta: así de grande luce Tessa

La actriz de telenovelas celebró el mesario de su primera nieta con una tierna fotografía, la cual acompañó de un amoroso mensaje.

Elizabeth González.
Victoria Ruffo celebró los primeros 7 meses de vida de su nieta Tessa, quien es fruto de la relación que sostiene su hijo José Eduardo Derbez con Paola Dalay.

Este 30 de enero, la actriz de telenovelas le dedicó un amoroso mensaje a la pequeña a través de su cuenta de X. La publicación estuvo acompañada de una fotografía del festejo en la que también dejó ver lo grande que luce su nieta.

“¡Mi Tessa hermosa! ¡7 meses maravillosos! ¡Te amo!”, escribió Victoria Ruffo junto al emoji de un corazón rojo.

Así celebró Victoria Ruffo los 7 meses de su nieta Tessa.
Así celebró Victoria Ruffo los 7 meses de su nieta Tessa.
Imagen Victoria Ruffo / X


Aunque Victoria Ruffo solo compartió una fotografía del festejo de su nieta, fue José Eduardo Derbez quien mostró más detalles del festejo que solo habría sido familiar.

“Hoy nuestra gordita cumple 7 meses. Te amamos Tessis!”, anotó el actor, quien se dejó ver con su novia y su hija, de la que estarían por celebrar su bautizo.

Tessa parece haber heredado los rasgos físicos de su abuelo, Eugenio Derbez.
Tessa parece haber heredado los rasgos físicos de su abuelo, Eugenio Derbez.
Imagen José Eduardo Derbez / Instagram


Las fotografías de la bebé junto al actor de ‘Vino el Amor’ (telenovela que puedes ver en ViX) fueron otras que también llamaron la atención, ya que algunos internautas aseguraron, Tessa, parece “otra hija de Eugenio Derbez”.

De acuerdo con las imágenes, la pequeña de 7 meses parece haber heredado la barba partida, las orejas, las cejas y hasta los ojos del papá, que a su vez son rasgos característicos de Eugenio Derbez y la dinastía.


