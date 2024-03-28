Famosos

Alessandra Rosaldo sorprende con publicación sobre Eugenio Derbez tras "regañarlo" por hablar de Ruffo

La vocalista de Sentidos Opuestos no dudó en destacar el gran amor que siente por Eugenio Derbez, con quien formó una familia con el nacimiento de su hija Aitana.

Valeria Contreras N.
Video ¿Victoria Ruffo le guarda rencor a Alessandra Rosaldo? Se conocieron de una incómoda manera

Hace unas semanas, Eugenio Derbez sorprendió al destapar en un evento público que su esposa Alesssandra Rosaldo "lo regañó" por seguir hablando de Victoria Ruffo en las entrevistas e, incluso, señaló que "le podría costar el matrimonio.

Tras las declaraciones del comediante, la cantante impactó al hacer una inesperada publicación sobre su esposo.

Alessandra Rosaldo dice esto sobre su relación con Eugenio Derbez

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la también actriz celebró su aniversario con Eugenio Derbez y compartió fotos inéditas.

La vocalista de Sentidos Opuestos realizó el posteo para celebrar 18 años de relación junto al papá de su hija Aitana, a quien aprovechó para dedicarle un amoroso mensaje.

“18 años de escribir la más hermosa historia de amor juntos. Te amo infinito Eugenio Derbez y agradezco cada segundo de nuestra vida juntos. Gracias por tanto”, detalló como descripción Alessandra Rosaldo.

Alessandra Rosaldo celebra su aniversario con Eugenio Derbez pese a "enojo" por culpa de Victoria Ruffo
Alessandra Rosaldo celebra su aniversario con Eugenio Derbez pese a "enojo" por culpa de Victoria Ruffo
Imagen Instagram Alessandra Rosaldo


La publicación de Alessandra Rosaldo desató un sinfín de reacciones tanto de famosos como de fieles admiradores, quienes aplaudieron que tenga un matrimonio tan sólido.

Mientras Consuelo Duval, Sharis Cid, Adrián Uribe, Omar Chaparro y Tania Rincón los felicitaron; Paola Dalay, pareja de José Eduardo Derbez y nuera de Eugenio Derbez le dedicó un emotivo mensaje y junto a caritas con ojos de corazón, precisó: “Aww feliz aniversario”.

Alessandra Rosaldo presumió la familia que formó con Eugenio Derbez
Alessandra Rosaldo presumió la familia que formó con Eugenio Derbez
Imagen Instagram Alessandra Rosaldo

Eugenio Derbez afirmó que su matrimonio estaba en riesgo por culpa de Victoria Ruffo

Eugenio Derbez destapó, el pasado 20 de marzo, el reproche que le hizo su esposa Alessandra Rosaldo, quien presuntamente “lo regañó” porque él sigue hablando de su ex Victoria Ruffo ante los medios de comunicación.

“Ya no quiero hablar de ese tema porque ya me regañó y con toda razón, me dijo 'ya deja de hablar de esa… de tu pasado’ y se lo prometí, entonces por eso, mejor ya no digo… porque si no me cuesta el matrimonio”, precisó el comediante a reporteros como Edén Dorantes.

Días después de la confesión del papá de su hijo José Eduardo Derbez, la llamada 'Queen de las telenovelas' rompió el silencio y le respondió.

Victoria Ruffo reaccionó ante la presunta molestía de Alessandra Rosaldo y pese a todo pronóstico, le dedicó un fuerte mensaje lleno de halagos.

“No creo, la verdad yo considero a Alessandra muy inteligente, muy trabajadora, muy buena mamá, muy segura”, sentenció.

