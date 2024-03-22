Victoria Ruffo reacciona a enojo de Alessandra Rosaldo porque Eugenio Derbez la menciona
La mamá de José Eduardo Derbez dijo lo inimaginable de la madrastra de su hijo y se refirió a las declaraciones que dio su ex.
Victoria Ruffo finalmente rompió el silencio después de que su ex, Eugenio Derbez, afirmara que su esposa, Alessandra Rosaldo, se enoja cuando él menciona a la protagonista de telenovelas. La actriz sorprendió a todos con su respuesta.
Esto dijo Victoria Ruffo sobre Alessandra Rosaldo
Victoria Ruffo, la reconocida 'Queen de las telenovelas', habló de Alessandra Rosaldo en su encuentro con los medios de comunicación el 20 de marzo. Esto sucedió después de que su ex esposo, Eugenio Derbez, afirmara que a su actual esposa, Alessandra Rosaldo, le incomoda que él siga mencionando a la actriz debido a que su relación no llegó a su fin en los mejores términos.
Eugenio Derbez afirmó: “Ya no quiero hablar de ese tema porque ya me regañó y con toda razón, me dijo 'ya deja de hablar de esa… de tu pasado’ y se lo prometí, entonces por eso, mejor ya no digo… porque si no me cuesta el matrimonio”. El actor hizo esta declaración en el programa Despierta América.
En respuesta, Victoria Ruffo se sinceró y expresó sus dudas sobre la posición de Alessandra Rosaldo al respecto.
Además, aprovechó para elogiar a la madrastra de su hijo mayor: “No creo, la verdad yo considero a Alessandra muy inteligente, muy trabajadora, muy buena mamá, muy segura”, declaró en el show de Univision.
Victoria Ruffo habla de su ex Eugenio Derbez
Victoria Ruffo también aprovechó su encuentro con la prensa para referirse a su ex.
En respuesta a las palabras de Eugenio Derbez, quien afirmó haber sufrido al ver crecer a su hijo a distancia, Victoria Ruffo comentó: “Ay, pero pues es que no pudo porque trabajaba mucho”.
Además, la actriz elogió el talento de su ex, reconociéndolo como un buen comediante: “Es un hombre muy talentoso”, declaró en el programa Sale el Sol.
La actriz mantuvo una relación con él desde 1992 hasta 1997, año en que se separaron en medio de una batalla legal por el régimen de visitas de su hijo y la polémica en torno a una supuesta boda falsa.