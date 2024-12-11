Eugenio Derbez

Victoria Ruffo se arrepiente de pasar Navidad con Eugenio Derbez tras polémica con Selena Gómez

La actriz fue tajante al revelar que prefiere mantenerse lejos del padre de José Eduardo Derbez luego de expresar públicamente a finales de julio sus deseos de pasar las fiestas decembrinas con su ex.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Victoria Ruffo y Eugenio Derbez no se soportaban hasta que nació su nieta

Victoria Ruffo se arrepintió de pasar Navidad con Eugenio Derbez en medio de la polémica del actor con Selena Gómez, a quien criticó por su actuación en la premiada película ‘Buscando a Emilia Pérez’.

Aunque la decisión de la actriz no tiene nada qué ver con lo ocurrido con la intérprete de ‘Lose You to Love Me’, Victoria Ruffo fue tajante al compartir que “lo había pensado mejor” y que prefería mantenerse lejos del padre de José Eduardo Derbez durante las fiestas decembrinas.

“Ya lo pensé mejor… y no… la quiero pasar bien”, expresó ante las cámaras de Despierta América este 9 de diciembre.

Victoria Ruffo también hizo un balance sobre los momentos especiales que vivió en 2024, destacando que uno de sus favoritos fue el nacimiento de Tessa, hija de José Eduardo Derbez.

“Fue mi nieta, fue ver feliz a mi hijo, fue tener trabajo, fue tener salud, fue ver a mis hermanas bien, o sea, la verdad, yo creo que no me puedo quejar nunca. Todos los años hago buen balance, y la vida me ha tratado bien, gracias a Dios”, compartió.

Victoria Ruffo también se arrepintió de irse ‘De viaje con los Derbez’

A finales de julio, Victoria Ruffo confesó que tras limar asperezas con Eugenio Derbez festejarían “la Navidad juntos y Año Nuevo”. Incluso, manifestó su interés por formar parte del reality ‘De viaje con los Derbez’, idea de la que también se arrepintió en septiembre pasado.

“Yo sé que daría mucho contenido, pero no se los voy a dar. Yo voy a hacer mi propio reality… Los Ruffos (se llamará)”, declaró entre risas el 16 de septiembre a Berenice Ortiz.

Video Eugenio Derbez confiesa qué hará si su ex Victoria Ruffo “les cae” en la cena navideña
