Eugenio Derbez

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez dan el siguiente paso en su relación tras reconciliarse

La ‘Queen’ de las telenovelas reveló los planes que tiene con el papá de su hijo José Eduardo luego de su reencuentro. Además, adelantó que podría irse de viaje con los Derbez.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video ¡Sucedió! Eugenio Derbez narra cómo fue encontrarse con Victoria Ruffo en el nacimiento de su nieta

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez estarían por dar el siguiente paso en su relación tras reconciliarse el 30 de junio, día en que nació su nieta Tessa.

La actriz reveló a la prensa que su reencuentro con el comediante fue tan ameno que ya hasta estarían haciendo planes para pasar el fin de año juntos.

PUBLICIDAD

“Nos llevamos muy bien, vamos a festejar la Navidad juntos y Año Nuevo”, expresó con una sonrisa al programa Hoy en su emisión del 30 de julio.

La ‘Queen’ de las telenovelas hizo énfasis en que las rencillas entre ellos acabaron. Incluso, aseguró que Eugenio Derbez estaba totalmente disculpado y que, posiblemente, hasta podría irse ‘de viaje con los Derbez’.

Más sobre Eugenio Derbez

José Eduardo Derbez pide a su papá que reaccione así a preguntas sobre la boda falsa con su mamá
1:01

José Eduardo Derbez pide a su papá que reaccione así a preguntas sobre la boda falsa con su mamá

Univision Famosos
Mhoni Vidente afirma que Derbez “trae una brujería”: dice que por eso hace "tan malos programas"
1 mins

Mhoni Vidente afirma que Derbez “trae una brujería”: dice que por eso hace "tan malos programas"

Univision Famosos
Acusan a Derbez de encerrar a Sammy cuando trabajaban: Eugenio explica por qué lo vigilaban
1:11

Acusan a Derbez de encerrar a Sammy cuando trabajaban: Eugenio explica por qué lo vigilaban

Univision Famosos
Derbez le responde a Mhoni Vidente tras llamarlo “desgraciado” y ventilar “separación” de Alessandra
0:54

Derbez le responde a Mhoni Vidente tras llamarlo “desgraciado” y ventilar “separación” de Alessandra

Univision Famosos
Mhoni Vidente llama “desgraciado” a Derbez: revela desde “cuándo” él y Alessandra “ya no están juntos”
0:54

Mhoni Vidente llama “desgraciado” a Derbez: revela desde “cuándo” él y Alessandra “ya no están juntos”

Univision Famosos
Lucero reacciona tras saber que tendrá estrella en Paseo de la Fama: Eugenio Derbez le hace petición
0:46

Lucero reacciona tras saber que tendrá estrella en Paseo de la Fama: Eugenio Derbez le hace petición

Univision Famosos
Alessandra Rosaldo rompe el silencio sobre la supuesta separación de Eugenio Derbez por infidelidad
1:00

Alessandra Rosaldo rompe el silencio sobre la supuesta separación de Eugenio Derbez por infidelidad

Univision Famosos
Nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez cumple su primer año: no creerás a quién se parece
2 mins

Nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez cumple su primer año: no creerás a quién se parece

Univision Famosos
"Sí vivimos separados": Eugenio Derbez reacciona a rumores de crisis con Alessandra
0:55

"Sí vivimos separados": Eugenio Derbez reacciona a rumores de crisis con Alessandra

Univision Famosos
¿A Victoria Ruffo le gustaría volver a ver a Eugenio Derbez?: ella responde contundente
0:48

¿A Victoria Ruffo le gustaría volver a ver a Eugenio Derbez?: ella responde contundente

Univision Famosos

“Nos llevamos muy bien, se portó bien, me llevó mi pan de elote, ya está perdonado… “Ya próximamente estaré yo ahí (en el reality de los Derbez), yo soy la protagonista”, dijo.

Finalmente, Victoria Ruffo se refirió a su nieta Tessa, a quien describió como un “angelito”.

“Todo ha sido muy padre… cuidando a un angelito nuevo, pero tranquila”, sentenció.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo juntos en foto familiar.
Eugenio Derbez y Victoria Ruffo juntos en foto familiar.
Imagen José Eduardo Derbez / Instagram

Victoria Ruffo publica la primera foto con su nieta Tessa

Una de las más emocionadas con el nacimiento de Tessa es Victoria Ruffo, quien el pasado 15 de julio publicó su primera fotografía con su nieta.

“Tessa y abuela Victoria”, escribió la intérprete de 62 años en Instagram.

Aunque aquella vez en la fotografía que publicó Victoria Ruffo únicamente se podían ver las manos de ambas, el pasado 28 de julio, se dejó ver, por fin, con su nieta entre sus brazos.

“Tessa, mi nieta”, aseveró junto a varios emojis en forma de corazón.

Victoria Ruffo aparece con su nieta entre sus brazos.
Victoria Ruffo aparece con su nieta entre sus brazos.
Imagen Victoria Ruffo / Instagram


Tessa es la primera hija de José Eduardo Derbez. La pequeña, que es fruto de la relación que el actor tiene con la modelo Paola Dalay, nació el 30 de junio en la Ciudad de México.

Mientras que Tessa es la primera nieta para Victoria Ruffo, es la segunda para Eugenio Derbez, quien debutó como abuelo con el nacimiento de Kailani, hija de Aislinn Derbez.


Relacionados:
Eugenio DerbezVictoria RuffoFamososPremios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD