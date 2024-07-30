Victoria Ruffo y Eugenio Derbez dan el siguiente paso en su relación tras reconciliarse

Video ¡Sucedió! Eugenio Derbez narra cómo fue encontrarse con Victoria Ruffo en el nacimiento de su nieta

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez estarían por dar el siguiente paso en su relación tras reconciliarse el 30 de junio, día en que nació su nieta Tessa.

La actriz reveló a la prensa que su reencuentro con el comediante fue tan ameno que ya hasta estarían haciendo planes para pasar el fin de año juntos.

“Nos llevamos muy bien, vamos a festejar la Navidad juntos y Año Nuevo”, expresó con una sonrisa al programa Hoy en su emisión del 30 de julio.

La ‘Queen’ de las telenovelas hizo énfasis en que las rencillas entre ellos acabaron. Incluso, aseguró que Eugenio Derbez estaba totalmente disculpado y que, posiblemente, hasta podría irse ‘de viaje con los Derbez’.

“Nos llevamos muy bien, se portó bien, me llevó mi pan de elote, ya está perdonado… “Ya próximamente estaré yo ahí (en el reality de los Derbez), yo soy la protagonista”, dijo.

Finalmente, Victoria Ruffo se refirió a su nieta Tessa, a quien describió como un “angelito”.

“Todo ha sido muy padre… cuidando a un angelito nuevo, pero tranquila”, sentenció.

Imagen José Eduardo Derbez / Instagram

Victoria Ruffo publica la primera foto con su nieta Tessa

Una de las más emocionadas con el nacimiento de Tessa es Victoria Ruffo, quien el pasado 15 de julio publicó su primera fotografía con su nieta.

“Tessa y abuela Victoria”, escribió la intérprete de 62 años en Instagram.

Aunque aquella vez en la fotografía que publicó Victoria Ruffo únicamente se podían ver las manos de ambas, el pasado 28 de julio, se dejó ver, por fin, con su nieta entre sus brazos.

“Tessa, mi nieta”, aseveró junto a varios emojis en forma de corazón.

Imagen Victoria Ruffo / Instagram



Tessa es la primera hija de José Eduardo Derbez. La pequeña, que es fruto de la relación que el actor tiene con la modelo Paola Dalay, nació el 30 de junio en la Ciudad de México.

Mientras que Tessa es la primera nieta para Victoria Ruffo, es la segunda para Eugenio Derbez, quien debutó como abuelo con el nacimiento de Kailani, hija de Aislinn Derbez.