Victoria Ruffo por fin publica la primera foto con su nieta: “Tessa y abuela”

Video Las primeras imágenes de la bebé de José Eduardo Derbez: ella es Tessa, la nieta de Victoria Ruffo

Victoria Ruffo publicó por fin su primera fotografía con su nieta Tessa. La actriz sorprendió este lunes al dejarse ver, por primera vez, con la bebé, quien llegó al mundo el pasado 30 de junio.

La llamada ‘Queen’ de las telenovelas compartió en su cuenta de Instagram una imagen donde únicamente se logran ver las manos de ambas, desatando ternura entre los internautas.

“Tessa y abuela Victoria”, escribió la actriz junto a varios emojis en forma de corazón en su posteo de este 15 de julio, al que, por cierto, los primeros en reaccionar fueron José Eduardo Derbez y Paola Dalay.

Victoria Ruffo y su primera foto con Tessa. Imagen Victoria Ruffo / Instagram



“Muero de amor”, escribió la novia del protagonista de Renta Congelada (serie que puedes ver en ViX).

Las primeras palabras de Victoria Ruffo sobre su nieta

Luego de que se dio a conocer el nacimiento de Tessa, Victoria Ruffo concedió sus primeras declaraciones al periodista Gustavo Adolfo Infante, a quien relató el significado que tenía la llegada de su nieta a su vida.

“La vedad estoy feliz y muy contenta, agradecida con Dios de que todo salió bien, de que está hermosa, preciosa que es muy tranquila, que trae su barba partida, partida, y que es una vida nueva en la familia, recibida con todo el amor y el cariño”, dijo el 1 de julio.

Victoria Ruffo lloró al saber que sería abuela

En enero pasado, Victoria Ruffo derramó lágrimas de emoción al enterarse de que se convertiría en abuela por primera vez, teniendo como primera reacción irle a comprar ropita a su nieta.

“ La primera en enterarse fue mi mamá (…) Se emocionó muchísimo, nos abrazamos, lo festejamos, lloramos… Mi mamá literal dijo ‘vámonos a comprarle cosas’, nos fuimos a comprarle ropa, todavía le dije ‘perate no sabemos si es niño o niña’, pero mi mamá se emocionó mucho, se volvió loca. Estábamos nerviosos por su reacción, pero creo que estaba excesivamente feliz”, reveló José Eduardo Derbez el 25 de enero en su canal de YouTube.

José Eduardo y Paola Dalay se convirtieron en papás el 30 de junio. La pequeña Tessa nació en punto de las 10:44 de la mañana, midió 46 centímetros y pesó más de 5 libras.