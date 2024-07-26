La curiosa reacción de Victoria Ruffo a su foto con Eugenio Derbez, ¿fue sarcasmo?

Video ¡Sucedió! Eugenio Derbez narra cómo fue encontrarse con Victoria Ruffo en el nacimiento de su nieta

Luego de presentar oficialmente a su hija Tessa en una publicación digital de la revista ¡HOLA! México, José Eduardo Derbez publicó por fin la tan esperada foto del reencuentro entre sus papás, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez.

El actor compartió en Instagram una serie de imágenes donde, además de presentar a su bebé y evidenciar lo mucho que disfruta de la paternidad, mostró por primera vez a las dos familias juntas: los Ruffo y los Derbez.

PUBLICIDAD

“Son algunas de mis fotos favoritas”, escribió el 25 de julio. “Ahí está la foto tan esperada que prometí”, agregó en referencia al reencuentro de sus papás, quienes vivían enfrentados desde hace más de dos décadas.

Así fue el reencuentro entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo. Imagen José Eduardo Derbez / Instagram



“Te amo Paola Dalay, gracias a toda la familia por estar”, precisó en las siguientes líneas de su mensaje.

Victoria Ruffo reacciona a su foto con Eugenio Derbez

Una de las primeras en reaccionar a la fotografía de José Eduardo Derbez fue Victoria Ruffo, quien al pie de la publicación expresó, junto a una carita sonrojada: "¡Que bonita familia!😳"

El 3 de julio, Victoria Ruffo habló por primera vez de su encuentro con Eugenio Derbez, dejando claro que el nacimiento de su nieta había marcado una nueva historia entre ambas familias.

“Estamos aquí para celebrar una nueva vida, una nueva vida en la familia y no tenemos por qué pelearnos, al contrario, tiene que haber solidaridad”, dijo a ‘Venga la Alegría’.

“Él tiene su vida y yo tengo la mía. Nos llevamos bien y siempre va a haber una unión por medio de José Eduardo”, sentenció.

Alessandra Rosaldo también compartió fotos del reencuentro de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

Luego de que José Eduardo Derbez publicada las primeras fotos de sus papás juntos, Alessandra Rosaldo compartió en Instagram algunas imágenes más de la familia Derbez junto a Tessa y Victoria.

“El pasado 30 de junio, llenos de ilusión, recibimos todos juntos a la nueva princesa de la familia. Qué bonito que desde el primer día, estés rodeada de amor, ¡bienvenida Tessa! Te amamos!!!!”, anotó la vocalista de Sentidos Opuestos.