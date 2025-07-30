Telenovelas

Actor de ‘Rosalinda’ revela si tenía implantes en los pectorales cuando estaba en Garibaldi

Víctor Noriega reconoció que cuando estaba en Garibaldi era "bastante difícil" ir al gimnasio por lo que tuvo que recurrir a otras alternativas para mantenerse en forma.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Sergio Mayer platicó con Pilar Montenegro, ¿está enferma y “grave”?

Víctor Noriega reveló si tenía implantes en los pectorales cuando estaba en Garibaldi. El actor de ‘Rosalinda’ y ‘Ángel Rebelde’ se sinceró sobre esta etapa de su vida en ‘De Primera Mano’, donde confesó que recurría a ciertas alternativas para mantenerse en forma.

“En Garibaldi era bastante difícil tener tiempo para ir al gimnasio. La verdad es que trabajábamos de lunes a domingo. Hacíamos ejercicio en el cuarto, lo cual apenas es lo necesario… Lo más importante que podíamos hacer era aprovechar nuestra juventud”, dijo en la emisión de este 30 de julio.

PUBLICIDAD

El intérprete de 53 años reveló que su cuerpo marcado de aquella época no era precisamente el resultado de pasar horas haciendo ejercicio, sino más bien una cuestión de metabolismo y juventud.

Más sobre Telenovelas

Ex de Gabriel Soto reacciona así cuando le preguntan por la foto viral del actor con Geraldine Bazán
1:00

Ex de Gabriel Soto reacciona así cuando le preguntan por la foto viral del actor con Geraldine Bazán

Univision Famosos
¿Mamá de Geraldine Bazán cree en reconciliación con Gabriel Soto tras foto viral? “Así debe de ser”
1:00

¿Mamá de Geraldine Bazán cree en reconciliación con Gabriel Soto tras foto viral? “Así debe de ser”

Univision Famosos
Yadhira Carrillo por fin es clara sobre Juan Collado y así se refiere a él tras separación
1:00

Yadhira Carrillo por fin es clara sobre Juan Collado y así se refiere a él tras separación

Univision Famosos
Se incendia residencia del hijo de Maribel Guardia: parte de la herencia del nieto de la actriz
1:00

Se incendia residencia del hijo de Maribel Guardia: parte de la herencia del nieto de la actriz

Univision Famosos
Ninel Conde reacciona tras críticas por su cirugía de cambio de color de ojos
0:56

Ninel Conde reacciona tras críticas por su cirugía de cambio de color de ojos

Univision Famosos
¿Gabriel Soto y Geraldine Bazán se reconcilian? Él revela la verdad de lo que pasó en su encuentro
3 mins

¿Gabriel Soto y Geraldine Bazán se reconcilian? Él revela la verdad de lo que pasó en su encuentro

Univision Famosos
Karyme Lozano confirma separación de su esposo: "La violencia vicaria es muy fuerte"
2 mins

Karyme Lozano confirma separación de su esposo: "La violencia vicaria es muy fuerte"

Univision Famosos
Geraldine Bazán publica mensaje sobre "segundas oportunidades" tras foto con Gabriel Soto
1 mins

Geraldine Bazán publica mensaje sobre "segundas oportunidades" tras foto con Gabriel Soto

Univision Famosos
Juan Osorio y Eva Daniela: un amor al que no importa la edad ni los ataques
2:09

Juan Osorio y Eva Daniela: un amor al que no importa la edad ni los ataques

Univision Famosos
Famosa actriz reconoce que quería el lugar de Yolanda Andrade en la TV: reacciona a su recuperación
2 mins

Famosa actriz reconoce que quería el lugar de Yolanda Andrade en la TV: reacciona a su recuperación

Univision Famosos

“Uno cuando tiene 25 años, obviamente te pones a hacer unas lagartijas, unas abdominales y te marcas, a parte estábamos así de delgaditos. Ahorita yo tengo que hacer mil 200 abdominales, 900 lagartijas para más o menos verme con medio kilo menos (1 libra)”, explicó.

“Cuando uno está chavito es muy fácil hacer ejercicio en cualquier parte. A veces ni al gimnasio del hotel bajábamos porque realmente estábamos muy cansados”, aseguró, detallando que en Garibaldi tampoco había “cuerpos esculturales”.

Así se ve Víctor Noriega en 'Rosalinda' y en Garibaldi.
Así se ve Víctor Noriega en 'Rosalinda' y en Garibaldi.
Imagen Televisa / Mezcalent

¿Usaba implantes en Garibaldi?

Ante la pregunta sobre si en alguna vez pensó en recurrir a esteroides para aumentar su masa muscular, Víctor Noriega fue claro al reconocer que si bien, siempre hubo rumores de que lo había hecho, esto nunca fue verdad.

“Nunca”, respondió contundente. “Tuve buen cuerpo, pero nunca un cuerpo de fisicoculturista ni un cuerpazo de solo para mujeres. Nos quitábamos la camisa porque teníamos el abdomen o el pechito marcado, pero fuera de eso no”, aseveró.

Víctor Noriega en 'El Amor No Tiene Precio'.
Víctor Noriega en 'El Amor No Tiene Precio'.
Imagen Mezcalent


“Músculo grande nunca tuvimos. Nos decían: ‘seguro se pusieron (implantes)’. Pues no, fíjense. Cuando quieran, háganme las pruebas necesarias”, subrayó y añadió en tono de broma: “Ahora ya me quiero quitar los implantes”.

Relacionados:
TelenovelasFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Tráiler: Cómplices
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX