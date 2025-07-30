Actor de ‘Rosalinda’ revela si tenía implantes en los pectorales cuando estaba en Garibaldi
Víctor Noriega reconoció que cuando estaba en Garibaldi era "bastante difícil" ir al gimnasio por lo que tuvo que recurrir a otras alternativas para mantenerse en forma.
Víctor Noriega reveló si tenía implantes en los pectorales cuando estaba en Garibaldi. El actor de ‘Rosalinda’ y ‘Ángel Rebelde’ se sinceró sobre esta etapa de su vida en ‘De Primera Mano’, donde confesó que recurría a ciertas alternativas para mantenerse en forma.
“En Garibaldi era bastante difícil tener tiempo para ir al gimnasio. La verdad es que trabajábamos de lunes a domingo. Hacíamos ejercicio en el cuarto, lo cual apenas es lo necesario… Lo más importante que podíamos hacer era aprovechar nuestra juventud”, dijo en la emisión de este 30 de julio.
El intérprete de 53 años reveló que su cuerpo marcado de aquella época no era precisamente el resultado de pasar horas haciendo ejercicio, sino más bien una cuestión de metabolismo y juventud.
“Uno cuando tiene 25 años, obviamente te pones a hacer unas lagartijas, unas abdominales y te marcas, a parte estábamos así de delgaditos. Ahorita yo tengo que hacer mil 200 abdominales, 900 lagartijas para más o menos verme con medio kilo menos (1 libra)”, explicó.
“Cuando uno está chavito es muy fácil hacer ejercicio en cualquier parte. A veces ni al gimnasio del hotel bajábamos porque realmente estábamos muy cansados”, aseguró, detallando que en Garibaldi tampoco había “cuerpos esculturales”.
¿Usaba implantes en Garibaldi?
Ante la pregunta sobre si en alguna vez pensó en recurrir a esteroides para aumentar su masa muscular, Víctor Noriega fue claro al reconocer que si bien, siempre hubo rumores de que lo había hecho, esto nunca fue verdad.
“Nunca”, respondió contundente. “Tuve buen cuerpo, pero nunca un cuerpo de fisicoculturista ni un cuerpazo de solo para mujeres. Nos quitábamos la camisa porque teníamos el abdomen o el pechito marcado, pero fuera de eso no”, aseveró.
“Músculo grande nunca tuvimos. Nos decían: ‘seguro se pusieron (implantes)’. Pues no, fíjense. Cuando quieran, háganme las pruebas necesarias”, subrayó y añadió en tono de broma: “Ahora ya me quiero quitar los implantes”.