La transformación de Víctor Noriega, de Garibaldi, en fotos: de galán juvenil a hombre maduro

El grupo Garibaldi sirvió como plataforma para que varios de sus integrantes saltaran a la fama, como Sergio Mayer, Paty Manterola y Pilar Montenegro, de quien recientemente se negó su reaparición en redes sociales.

Si bien estos nombres son los que mayor fama encontraron a la larga, entre sus integrantes también estuvo Víctor Noriega. Así luce actualmente.

Víctor Noriega tenía un segundo plan por si no quedaba en Garibaldi

Si bien este fue el proyecto que le abrió las puertas, el intérprete no buscaba estar ahí en un inicio. Así lo reveló en julio del 2022 en su visita al programa ‘SNSerio’:

“Yo quería entrar como conductor (al programa) ‘Videocosmos’, entonces dije ‘Bueno, si no me quedo en el grupo, por lo menos me quedaría en ‘Videocosmos’. Es una oportunidad de entrar ahí’”.



Como sabemos, al final fue elegido para entrar a Garibaldi y en 1989 inició su carrera con la agrupación.



Esta faceta no fue tan sencilla pues, según relató en la citada entrevista, todavía no “cantaba tipo profesional” y no sabía bailar. Lo más complicado de esto último fue la variedad de ritmos a los que le tenían que seguir los pasos:

“Para mí fue muy difícil el aprender a bailar (...) Bailábamos merengue, bailábamos rumba, conga, bailábamos de todo. Garibaldi volvió de ser un grupo de mariachi a ser un poquito también tropical. (...) Yo aprendí a bailar ahí, realmente”.



Sobre cómo era la dinámica del grupo, Víctor Noriega relató en la citada entrevista que era un trabajo de “24/7”. Al no tener descansos, “llegó un momento que fue increíble porque nosotros no sabíamos qué tan famosos éramos. No convivíamos con la gente prácticamente”.



Sin importar las dificultades, el intérprete disfrutó su tiempo con Garibaldi:

“Éramos muy chavitos (chicos) y nos divertía conocer el mundo como lo estábamos conociendo porque sí tuvimos grandes oportunidades no solamente aquí dentro de nuestro país de conocer cosas que de repente, regularmente, la gente no las puede conocer. Y nos pasó lo mismo en otros países, en Sudamérica, en Estados Unidos y llegar hasta Marruecos”.

Víctor Noriega dio el salto a las telenovelas

Tras haber alcanzado el éxito en el ámbito musical, decidió probar suerte en las telenovelas. Así fue como en 1998 participó en ‘Rencor apasionado’ junto a Eduardo Santamarina, Aracely Arámbula y Natalia Esperón.

De igual manera, lo vimos en ‘Rosalinda’, ‘Mujeres engañadas’, ‘Por un beso’, ‘La Intrusa’ y más.



Todo indica que la actuación encantó a Víctor Noriega, pues siguió trabajando en 8 telenovelas más e incursionó en el teatro.

De hecho, la obra ‘El Padre’, junto Ignacio López Tarso fue la última que hizo antes de retirarse temporalmente antes de la pandemia del coronavirus.



Entre el 2021 y 2022, se integró al ‘90s Pop Tour’, que le permitió regresar a sus inicios de Garibaldi.

En su regreso a los escenarios, un tema que llamó la atención de sus fans fue que, en sus propias palabras, estaba “pasadito de tamales” (subido de peso). Sin embargo, este tema no le provocó “ni pena ni nada”, aseguró a reporteros de diversos medios de comunicación en septiembre del 2022.

Eso sí, desde entonces regresó a la dieta para estar en su mejor forma para los fans.



En aquella ocasión, también comentó que ya “hay proyectos de regresar a las telenovelas”, aunque no ha anunciado ninguna novedad en ese sentido.

Sobre la vida personal de Víctor Noriega se tienen pocos detalles, pues, aunque en múltiples ocasiones se le ha relacionado sentimentalmente en hombres, suele asegurar a los micrófonos que solo desea concentrarse en su carrera artística.



Cuéntanos en los comentarios, ¿le habías seguido la pista a Víctor Noriega tras su ausencia de las telenovelas?