Vicente Fernández pretendía emparentar con Silvia Pinal: quería a Alejandra Guzmán como nuera

Después del fallecimiento de Vicente Fernández el pasado 12 de diciembre y la reciente hospitalización de la actriz Silvia Pinal por covid-19, resurgió una entrevista en donde la productora habló sobre su amistad con 'Chente’, ahí confesó los posibles planes que tenían los dos para sus familias.

Silvia Pinal y Vicente Fernández tuvieron una amistad, ambas celebridades comenzaron desde jóvenes sus respectivas carreras en el espectáculo, apareciendo en películas de la Época de Oro del cine mexicano, por lo que en algún momento coincidieron.

Fue en 2014 cuando Silvia ofreció una entrevista para el programa ‘Ventaneando’ en donde declaró sobre dicha relación, poco después de haber acudido a un concierto de ‘el charro de Huentitán’ como invitada especial, y reunirse con él en backstage.

En aquella ocasión, la última diva del cine mexicano manifestó que el cantante “le hablaba con mucho cariño del rancho”.

“A Vicente yo lo conozco de muchísimos años, porque yo tenía un programa de entrevistas, y en la entrevista que me tocó hacer, fui al rancho de él, que acababa de comprar. Fui a verlo y le hice la entrevista, me hablaba con mucho cariño del rancho, y ahora que veo lo que es el rancho, y ha logrado todo, me encanta”.



La productora habló cosas positivas acerca del intérprete de 'Acá entre nos’. En esa entrevista expresó que hicieron buenas migas e incluso tuvieron comunicación durante varias décadas.

“Es un hombre tan sencillo, pero tan valioso. Tiene tanto talento, esa voz maravillosa que Dios le dio, que estuvimos en el concierto que cantó tres horas y media y podría seguir cantando”.

En esa misma charla, la actriz informó que en una ocasión 'Chente’ le hizo saber que le hubiera gustado ser parte de la familia, a través de sus hijos. De acuerdo con palabras de Silvia Pinal, Vicente le comentó que le gustaría que Alejandro Fernández se casara con Alejandra Guzmán y que ella se convirtiera en su consuegra.

“Hubo una época en que Vicente se me acercó y me dijo: ‘Cómo me gustaría que mi Potrillo conociera a su yegüita’, que era Alejandra, pero mira, no era el momento ni el día, y cada quien ha hecho su vida por su lado. Pero a mí me hubiera encantado”.



La protagonista de 'María Isabel’ dejó ver que si ambos se hubieran hecho novios, ella estaría contenta con la noticia, pues dos dinastías del entretenimiento serían familia.

La relación entre Vicente Fernández y Silvia Pinal fue tan cercana que el intérprete llegó a regalarle dos caballos a Alejandra Guzmán.

Silvia recordó que 'Chente’ le obsequió a su hija una yegua embarazada y un caballo pequeño. Alejandra los recibió con mucho cariño y les hizo un pesebre en su jardín.

Ante el fallecimiento de Vicente Fernández, Alejandra compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram, además de una despedida para el cantante, en la postal se aprecia ver a ambos muy juntos.

“Buen viaje amigo Vicente Fernández ¡Siempre seguirás siendo el Rey!"



Después que Silvia Pinal fuera ingresada al hospital, el día de ayer Sylvia Pasquel informó que su mamá ha tenido un gran progreso desde que entró al nosocomio. Actualmente está en observación.