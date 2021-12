Vicente Fernández nunca cantó en Bellas Artes por una razón: él mismo la reveló

Con la lamentable muerte de Vicente Fernández, el mundo de la música se puso de luto y los homenajes para el intérprete de 'Estos Celos' comenzaron a llover por todos lados, entre ellos la apertura de la Arena VFG en Guadalajara, donde miles de personas despidieron sus restos.

Con las muestras de cariño y homenajes también salieron a la luz anécdotas sobre el cantante, como que nunca se presentó en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México.

Aunque es uno de los recintos más imponentes de México, el mismo cantante explicó la razón para no pararse en ese escenario en una plática con medios en 2019, que volvió a relucir estos días por el programa 'Ventaneando'.

Razón por la que Vicente Fernández no cantó en Bellas Artes

En esa charla con los medios, el Charro de Huentitán reveló que el motivo para negarse a pisar Bellas Artes. Lo explicó al anunciar su retiro, pues la directora del lugar le habló a su rancho Los 3 Potrillos y le extendió la invitación.

Sin embargo, Chente la rechazó porque cuando intentó presentarse en Bellas Artes lo menospreciaron, al considerarlo un cantante de música ranchera que no tenía nada que hacer ahí.

“Me habló la directora del teatro de Bellas Artes y yo estaba en la orilla del rancho, grabando; ya había anunciado mi retiro y me dice 'usted no se puede ir sin cantar en Bellas Artes' y le dije '¿Por qué no?, cuando yo quise me les hice muy poca cosa para pararme en un escenario como ese, porque era un cantante de ranchero".

Vicente Fernández, siempre orgulloso de cantar rancheras

Aunque la directora le insistió y dijo que no se podía retirar sin haberse presentado en Bellas Artes, el cantante de 'Acá entre nos' se negó e incluso le dijo que solo amarrado y a la fuerza lograría que aceptara.

“Sólo que me lleve amarrado, me siente ahí y me dé cuerda para que cante, porque no me interesa que la gente vaya a fuerza por invitación y aplaudan sin ganas”.