Cristian Castro habría terminado con su novia argentina y Verónica Castro ya reaccionó

Cristian Castro confirmó a mediados de enero su noviazgo con la empresaria Mariela Sánchez, desde entonces la pareja dio entrevistas a distintos medios donde se mostraban muy enamorados. Sin embargo, la mañana de este 23 de febrero surgieron rumores de que terminaron su romance tras una fuerte discusión en la Ciudad de México.

El cantante y la mujer argentina, quien se dedica al rubro inmobiliario en el país Sudamericano, estuvieron varios días en la capital azteca para los conciertos que él ofreció con Yuri.

De acuerdo con la información reportada, la noche del 22 de febrero, tras el show de 'El Gallito Feliz', la pareja habría tenido un pleito que desencadenó en la ruptura del noviazgo, a pesar de que tenían deseos de casarse.

La supuesta causa de separación

Luego de que trascendiera la noticia, en medios argentinos y mexicanos comenzaron a surgir diferentes versiones sobre las supuestas causas del rompimiento.

El periodista Álex Kaffie señaló en su canal de YouTube que Sánchez habría querido controlar las cuentas bancarias del artista.

"Mariela Sánchez abandonó furiosa con equipaje en mano la elegante suite del Hotel St. Regis que venía ocupando junto a Cristian Castro desde su llegada a la Ciudad de México. La discusión que desencadenó el rompimiento es que Mariela le exigía controlarle las cuentas bancarias al hijo mayor de Verónica Castro".

Por su parte, la periodista Pati Chapoy, quien es amiga cercana de Verónica Castro, compartió en su programa 'Ventaneando' que la pareja sí tuvo un disgusto: "Sí trascendió que hubo un 'pleitazo' después de que terminó el concierto, yo no sé qué habrá pasado".

"¿Qué fue lo que sucedió? No tengo idea, porque la última noticia que tuve yo la noche del concierto (21 de febrero) era que esta madrugada (23 de febrero) a las 4 de la mañana iban a llegar todos (al aeropuerto), Cristian, Mariela, sus dos amigas y la señora Verónica Castro se iban a pasar nueve días en Las Vegas, invitados por Cristian".

De acuerdo con el relato, reporteros del show acudieron al aeropuerto para intentar captarlos, sin embargo, los Castro no llegaron, pero Mariela y sus amigas sí, aunque no para abordar el vuelo con rumbo a 'La Ciudad del Pecado'.

La cámara de 'Ventaneando' captó a la empresaria argentina aparentemente llorando mientras estaba sentada en el suelo junto a sus amigas, pero cuando la prensa se acercó para abordarla inició la huida sin decir palabra.

"Tengo entendido que Mariela y sus dos acompañantes no tenían boleto de avión, no llevaban equipaje, eso quiere decir que salieron corriendo de no sé donde", añadió.

Pati Chapoy aseveró que Verónica Castro "es la más impactada de todo esto", pues habló con ella, pero no dio detalles de lo que habría pasado.

Medios argentinos señalan infidelidad y cambio de personalidad

Aunque en México no hay información clara sobre lo que habría pasado entre Cristian Castro y Mariela Sánchez, al parecer en Argentina sí. En el programa 'Intrusos' compartieron las supuestas razones por las que la pareja habría terminado su idilio de amor.

"Me cuentan que nada que ver el Cristian Castro que conocimos en Carlos Paz al de México, se transformó", dijo el presentador Pablo Layus.

"Al parecer, Cristian en un momento empezó a guardar su teléfono y le pedía el celular constantemente a Mariela. Él empezó con ataques de celos, con fobias de con quién se juntaba y me contaron que en uno de los recitales la dejó adentro de su camerino y no quería que ella saliera", narró.

"Hubo una situación de infidelidad", señaló Layus, "pero también un montón de cosas que pusieron de alerta a Mariela y la llevaron a irse prácticamente corriendo, porque la situación se fue agravando y te diría que se tuvo que escapar".

"Había gritos, peleas permanentes y muchas acusaciones. Nada que ver ese Cristian con el que nos hablaba y conoció ella acá. Él empezó a los gritos acusándola de un montón de cosas a Mariela", añadió.

Por otro lado, el 19 de febrero en el programa argentino 'Sácate La Careta' Clarita Kim, una mujer trans, afirmó que tuvo encuentros con 'El Gallito Feliz', a pesar de que él ya había formalizado su romance con Mariela Sánchez.