Cristian Castro habla de los problemas de salud de su mamá Verónica Castro: “Está actuando”

Video Verónica Castro cayó en la pobreza por culpa de un hombre: vivir en un cuarto de servicio no fue lo más duro

Verónica Castro ha causado incertidumbre en más de una ocasión por su estado anímico y de salud que se ha visto afectado recientemente

En mayo pasado, su hijo Michel reveló ante la prensa que ella tenía “unos ‘bachecillos’ de salud”, ya que “viene arrastrando la operación de hace mil años”, que le realizaron después de que cayera al montar un elefante.

La actriz reapareció en noviembre y reveló a Despierta América que si la trasladaban en silla de ruedas por el aeropuerto de la Ciudad de México era porque sus piernas no le daban “mucho ni para caminar ni para correr”.

Cristian Castro habla de la salud de su mamá Verónica Castro

Ante las alarmas que Verónica Castro ha encendido por su bienestar, Cristian Castro se pronunció al respecto recientemente.

Durante su participación el 20 de enero en el programa ‘Secretos Verdaderos’, el presentador Luis Ventura le cuestionó: “¿Cómo está? Porque acá han llegado imágenes, que tenía algunos inconvenientes en su motricidad”.

“La verdad es que ella está actuando a que está enferma”, respondió el cantante, “porque me quiere ver, te lo juro por Dios”.

“Yo eso es lo que pienso. En mi mente digo: ‘Cuando llegue a ver a mi madre, ella va a estar bien, ella se va a componer en un minuto’”, indicó.

“Cuando nos veamos, yo la abrace, le doy un beso, nos miramos, la sigo abrazando, y ahí se le van todas las enfermedades que pueda tener”, añadió.

El intérprete de ‘Volver a amar’ aseveró que la estrella lo que requiere “es cariño familiar”, el suyo, porque actualmente están distanciados toda vez que residen en países diferentes.

“A mí me falta el (afecto) de ella, y lo sabe, por eso estoy muy solo, y a ella también, lo necesitamos, pero yo soy muy del sur y a ella le gusta mucho el norte”, explicó.

“Yo también estoy con fragilidad porque no he visto a mi madre. Necesito mucho de la familia, de mis hijos, no los he visto”, confesó.

