Verónica Castro responde a Cristian si viviría con él y opina sobre su boda: "Brinca mucho"
La actriz ya reaccionó a la petición del cantante sobre vivir en la misma casa que su mamá. Verónica Castro también respondió si apoya la próxima boda de Cristian.
Verónica Castro ya respondió a la petición de su hijo, Cristian Castro, de vivir junto a ella. La actriz no solamente reaccionó a las declaraciones del cantante, también confesó si opina su próxima boda.
Entre risas, la actriz admitió que "no cree" cumplir el deseo de su primogénito y reveló la razón: "No creo, porque es un poco complicado él, brinca mucho. Anda para arriba y para abajo, va para acá y para allá”, dijo para Ventaneando este 20 de mayo.
Ante el comentario de Pedro Sola sobre que Cristian vive en Argentina, la actriz agregó: “Sí, claro, entonces, ¿qué voy a hacer? No, yo no, yo tengo acá mi huequito, ya lo quiero para mí, y aquí es muy tranquilo y muy a gusto”.
¿Verónica Castro apoya la boda de Cristian Castro con Mariela Sánchez?
La protagonista de 'Rosa Salvaje', telenovela que puedes ver en ViX, también fue cuestionada acerca de la próxima boda de su hijo, pues fue ella quien les dio los anillos de compromiso, según contó el mismo Cristian al show.
“Pues eso está diciendo, pero yo la verdad, ya saben, yo soy antiboda, por eso no me casé. No creo que ya me haya casado o me vaya a casar, pero el si cree en el matrimonio, cree en la pareja, yo como ya no creo en nada", respondió Verónica.
Cristian Castro quiere vivir con Verónica Castro
Recientemente, Cristian Castro reveló que quiere vivir junto a su madre otra vez, pues ella es "lo que más le hace falta".
"Le estoy rogando que tenemos que vivir juntos ya sí o sí, pero es medio solitaria esa Vero, pero ya le estoy agarrando la onda... Ya le prometí que no le voy a hacer más, hacer berrinches.", dijo para Venga la alegría el 13 de mayo pasado.