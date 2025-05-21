Cristian Castro

Verónica Castro responde a Cristian si viviría con él y opina sobre su boda: "Brinca mucho"

La actriz ya reaccionó a la petición del cantante sobre vivir en la misma casa que su mamá. Verónica Castro también respondió si apoya la próxima boda de Cristian.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision
Video Cristian Castro hace esta exigencia a Yolanda Andrade ante supuesto romance con Verónica Castro

Verónica Castro ya respondió a la petición de su hijo, Cristian Castro, de vivir junto a ella. La actriz no solamente reaccionó a las declaraciones del cantante, también confesó si opina su próxima boda.

Entre risas, la actriz admitió que "no cree" cumplir el deseo de su primogénito y reveló la razón: "No creo, porque es un poco complicado él, brinca mucho. Anda para arriba y para abajo, va para acá y para allá”, dijo para Ventaneando este 20 de mayo.

PUBLICIDAD

Más sobre Cristian Castro

Cristian Castro pide a su mamá Verónica “lo único” que quiere que le deje en su herencia: ella responde
2 mins

Cristian Castro pide a su mamá Verónica “lo único” que quiere que le deje en su herencia: ella responde

Univision Famosos
Verónica Castro reacciona a declaraciones sobre Cristian de que “no le gusta trabajar” ni “hacer nada"
0:57

Verónica Castro reacciona a declaraciones sobre Cristian de que “no le gusta trabajar” ni “hacer nada"

Univision Famosos
Cristian Castro confiesa que quiere vivir con Verónica Castro: promete no "hacer más berrinches"
2 mins

Cristian Castro confiesa que quiere vivir con Verónica Castro: promete no "hacer más berrinches"

Univision Famosos
Cristian Castro quiere volver a la escuela porque no terminó la secundaria: ¿su mamá sí estudió?
0:57

Cristian Castro quiere volver a la escuela porque no terminó la secundaria: ¿su mamá sí estudió?

Univision Famosos
Cristian Castro se casará por cuarta vez: así han sido todos sus matrimonios
3:04

Cristian Castro se casará por cuarta vez: así han sido todos sus matrimonios

Univision Famosos
Sofía Castro habría desairado a su tía Verónica Castro en su boda
2 mins

Sofía Castro habría desairado a su tía Verónica Castro en su boda

Univision Famosos
¿Hermanos de 'Vero' Castro también piden pruebas a Yolanda Andrade sobre supuesto romance? Así reaccionan
2 mins

¿Hermanos de 'Vero' Castro también piden pruebas a Yolanda Andrade sobre supuesto romance? Así reaccionan

Univision Famosos
Cristian Castro hace esta exigencia a Yolanda Andrade ante supuesto romance con Verónica Castro
0:57

Cristian Castro hace esta exigencia a Yolanda Andrade ante supuesto romance con Verónica Castro

Univision Famosos
Cristian Castro rompe el silencio acerca del supuesto romance de su mamá con Yolanda Andrade
2 mins

Cristian Castro rompe el silencio acerca del supuesto romance de su mamá con Yolanda Andrade

Univision Famosos
Cristian Castro le pidió disculpas a Verónica Castro después de regresar con su ex, así reaccionó la actriz
3:12

Cristian Castro le pidió disculpas a Verónica Castro después de regresar con su ex, así reaccionó la actriz

Univision Famosos

Ante el comentario de Pedro Sola sobre que Cristian vive en Argentina, la actriz agregó: “Sí, claro, entonces, ¿qué voy a hacer? No, yo no, yo tengo acá mi huequito, ya lo quiero para mí, y aquí es muy tranquilo y muy a gusto”.

¿Verónica Castro apoya la boda de Cristian Castro con Mariela Sánchez?

La protagonista de 'Rosa Salvaje', telenovela que puedes ver en ViX, también fue cuestionada acerca de la próxima boda de su hijo, pues fue ella quien les dio los anillos de compromiso, según contó el mismo Cristian al show.

“Pues eso está diciendo, pero yo la verdad, ya saben, yo soy antiboda, por eso no me casé. No creo que ya me haya casado o me vaya a casar, pero el si cree en el matrimonio, cree en la pareja, yo como ya no creo en nada", respondió Verónica.

Cristian Castro quiere vivir con Verónica Castro

Recientemente, Cristian Castro reveló que quiere vivir junto a su madre otra vez, pues ella es "lo que más le hace falta".

"Le estoy rogando que tenemos que vivir juntos ya sí o sí, pero es medio solitaria esa Vero, pero ya le estoy agarrando la onda... Ya le prometí que no le voy a hacer más, hacer berrinches.", dijo para Venga la alegría el 13 de mayo pasado.

Relacionados:
Cristian CastroVerónica CastroYolanda AndradeFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD