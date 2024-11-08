¿Hermanos de 'Vero' Castro también piden pruebas a Yolanda Andrade sobre supuesto romance? Así reaccionan
José Alberto ‘El Güero’ Castro y Fausto Sáinz dieron su opinión luego de que su sobrino dejara claro que no cree en la presunta relación de su mamá y la presentadora, quien ha dicho que incluso llegaron a casarse simbólicamente.
Los hermanos de Verónica Castro, José Alberto ‘El Güero’ y Fausto Sáinz, reaccionaron a las recientes declaraciones de su sobrino Cristian sobre el supuesto romance entre la actriz y Yolanda Andrade.
El ‘Gallito feliz’ dejó claro que no cree lo dicho por la presentadora, quien ha asegurado que sostuvo una relación con ‘La Vero’ y que incluso se casaron simbólicamente.
“No hay fotos, no hay chats”, dijo acerca de la razón por la que desacredita la historia, ante la cámara del programa ‘Todo para la mujer’ transmitida el 6 de noviembre.
“No hay un relato contundente de cuándo sucedieron los hechos, en qué fechas, cuándo comenzó todo, cuándo finalizó, por qué finalizó”, agregó.
Previamente, la intérprete de ‘Macumba’ ha negado que lo afirmado por ‘Joe’, como llaman a la conductora, sea verdad e inclusive tachó sus acusaciones como “bromas en su mal momento”.
Hermano de Verónica Castro se ríe tras palabras de Cristian
A horas de que salieran a la luz las palabras de Cristian Castro, su tío Fausto Sáinz fue cuestionado por la prensa mexicana en cuanto a eso.
“¿Te merece alguna opinión? Hoy su sobrino salió a dar una entrevista a Maxine Woodside donde se decía triste por esta situación de la supuesta boda entre Yolanda y Verónica, y que era falso”, le explicó un reportero.
El ejecutivo de televisión reaccionó con un gesto de sorpresa y posteriormente comenzó a reírse, aparentemente en signo de incredulidad.
“Eso ya es más antiguo que… bueno”, respondió finalmente, sin brindar más comentarios en torno al polémico tema.
“Lo único que les puedo decir es que estamos a gusto y felices”, externó para el micrófono del periodista Alan Saldaña, según se aprecia en un video publicado en su canal de YouTube el jueves 7.
‘El Güero’ Castro pide no hacer “eco” de “cosas tan tontas”
Por su parte, José Alberto ‘El Güero’ Castro aseguró ayer a medios como ¡Siéntese Quien Pueda! que no había visto el ‘show’ en el que apareció el cantante hablando de su mamá.
No obstante, manifestó: “Yo creo que hacer eco de cosas tan tontas no tiene sentido. No tengo ningún comentario al respecto”.
“Cristian ya ven que es muy abierto en sus formas, lo respeto y, de lo demás, no sé”, sentenció la expareja de Angélica Rivera.
Hasta el momento, ni Yolanda Andrade ni Verónica Castro se han pronunciado.