Cristian Castro confiesa que quiere vivir con Verónica Castro: promete no "hacer más berrinches"

Video Cristian Castro hace esta exigencia a Yolanda Andrade ante supuesto romance con Verónica Castro

Cristian Castro está feliz por haber festejado el Día de las Madres en compañía de Verónica Castro y de su novia, Mariela Sánchez.

El cantante de 50 años afirmó que busca seguir "echándo ganas y fuego" en su relación y "tratando de hacer logros, de hacer nuevas canciones, de viajar bastante, de lograr unificar más a la familia".

PUBLICIDAD

Cristian Castro quiere vivir con Verónica Castro

El intérprete también reveló que "lo que más le hace falta" es su madre, razón por la que busca volver a vivir junto a ella.

"Le estoy rogando que tenemos que vivir juntos ya sí o sí, pero es medio solitaria esa Vero, pero ya le estoy agarrando la onda", dijo para Venga la alegría, en su emisión de este martes.

Cristian hizo promesas a la protagonista de 'Rosa Salvaje', telenovela que puedes ver en ViX, para convencerla: "Ya le prometí que no le voy a hacer más, hacer berrinches. Es que yo la molesto mucho porque hago muchos jueguitos, pero ella es una persona muy seria, muy linda y ya la vamos a cuidar, vamos a cuidar porque si no, pues ¿a quién cuido?”.

¿Cómo es la relación de Verónica Castro y Cristian Castro?

Hace un año, la relación que mantienen madre e hijo dio de qué hablar por las fuertes acusaciones de Yolanda Andrade contra Cristian Castro.

Durante una entrevista con la periodista Maxine Woodside, en marzo de 2024, Yolanda afirmó sobre el cantante: "Qué puedes esperar de una persona que le pegó a su mamá, que la agarró a patadas, yo la llevé al hospital".

Yolanda Andrade señaló que la actriz quedó traumatizada. "Muy triste, nunca me imaginé yo vivir una cosa así porque hasta dormida ella hacía así levantaba los brazos y todo (sollozaba), fue muy fuerte, muy triste", recordó ante la prensa.

Cristian Castro nunca aclaró si las acusaciones eran ciertas, sin embargo, en medio de la polémica revivieron algunas viejas declaraciones que dio a Despierta América, donde admitía haber tenido "jalones" con su madre:

PUBLICIDAD