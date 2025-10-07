Yolanda Andrade arremete contra Verónica Castro y la llama “coleccionista de mentiras": esto dijo

Video Vero Castro explota cuando le mencionan a Yolanda Andrade: la captan con oxígeno

Yolanda Andrade llamó “coleccionista de mentiras” a Verónica Castro luego de que la actriz la calificara como alguien que insiste en “cosas feas” ante la prensa mexicana.

La presentadora, que desde hace años lucha por recuperar su salud ante un padecimiento que “no tiene cura”, compartió en sus historias de Instagram varias imágenes acompañadas de controversiales mensajes para la madre de Cristian Castro.

PUBLICIDAD

Entre sus posteos se puede ver una publicación del sitio de noticias ‘Café Negro’, en la que se destaca la “molestia” ante preguntas sobre Yolanda Andrade.

En ese sentido, la presentadora, de 53 años, comentó tajante: “Siempre dices que no te gustan las mentiras… Ahora las coleccionas”.

Sin decir más, Yolanda Andrade subió una fotografía más de Verónica Castro, pero esta vez junto a ella y escribió: “A poco te demandó Jorge Carbajal? Grommer”.

Yolanda Andrade compartió estas imágenes sobre Verónica Castro. Imagen Yolanda Andrade / Instagram



Mientras que en una última publicación, Yolanda Andrade replicó un video de ‘El Gordo y La Flaca’ sobre el que escribió: “Qué bonito verte tan tú”.

¿Qué dijo Verónica Castro sobre Yolanda Andrade?

El 5 de octubre, Verónica Castro fue captada en silla de ruedas y con oxígeno en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En el lugar, la actriz fue cuestionada sobre la salud de Yolanda Andrade. Sin embargo, al escuchar su nombre, expresó: “Hay gente como ella que siempre está necia en lo mismo, en las necedades de cosas feas, de cosas antiguas, siempre lo mismo”.