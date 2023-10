Muere hijo de presentadora a los 8 años y desconsolada lo despide: "No dejó de luchar un solo segundo"

“Sacan al bebé y al momento que lo sacan, nada más escucho como si le faltara el aire, pero uno espera el llanto y yo no lo escuché, el doctor me lo acerca y lo veo como moradito, y me lo quita en un segundo… Yo dije ‘aquí pasó algo y no me quieren decir’, pero me imaginaba algo como ‘fue prematuro’, entonces llegan los doctores y me empiezan a decir todo con términos médicos y me dicen ‘tenemos que ver si va a pasar la noche’”, indicó.