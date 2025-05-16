Valeria Márquez

¿Con cerdito de peluche sobre féretro?: dan último adiós a Valeria Márquez, 'influencer' asesinada

Familiares y amigos le dieron el último adiós a la ‘influencer’. La joven, de 23 años, fue asesinada a balazos cuando se encontraba en un live de TikTok.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Amigas de Valeria Márquez serán entrevistadas por la fiscalía: Vivian sería una de ellas

Familiares y amigos le dieron el último adiós a Valeria Márquez, ‘influencer’ que fue asesinada a balazos cuando se encontraba en un live de TikTok.

Este jueves 15 de mayo, sus seres queridos le rindieron homenaje a la tiktoker en la Parroquia San Bernardo de Claraval, en Zapopan, Jalisco, México.

En el lugar, al que los asistentes llegaron vestidos de blanco en señal de paz, según reportes de N+, se ofició una misa donde se pidió por el descanso de la joven.

En las imágenes que se difundieron en redes sociales se alcanza a ver que su ataúd fue cubierto de flores blancas, mientras que frente al altar fue colocada una fotografía de Valeria Márquez sonriendo.

@famososunivision

El cuerpo de Valeria Márquez no pudo ser cremado: esta es la razon 😰😓 #ValeriaMárquez #Tendencia #ParaTi #Viral #fypシ゚viral #noticias #Editorial

♬ Suspenseful and tense orchestra(1318015) - SoLaTiDo

Después de la misa, el cuerpo de la ‘influencer’ fue trasladado a un cementerio de Zapopan, donde Valeria Márquez fue despedida entre aplausos y música de mariachi.

Luego de que medios locales reportaran detalles del funeral de la 'influencer', en redes sociales se difundió una fotografía de un féretro muy parecido al de la joven. Asimismo, se alcanza a ver sobre la caja un cerdito de peluche muy parecido al que tenía entre sus brazos el día de su asesinato. Sin embargo, no está claro si se trata de una imagen real, ya que algunos detalles no corresponderían a los mostrados en medios como N+ y Telediario.

Así habrían despedido a Valeria Márquez.
Así habrían despedido a Valeria Márquez.
Imagen Facebook

Autoridades analizan cámaras de seguridad

Este 15 de mayo, el Fiscal Estatal de Jalisco, Salvador González de los Santos, dio a conocer que todos los videos de las cámaras de seguridad estaban siendo analizados, puntualizando que, además de estos elementos, también se estaban investigando videos de negocios aledaños.

“Estamos haciendo un trabajo muy exhaustivo de campo, de inteligencia, de entrevistar gente. Ver el entorno de esta joven”, dijo a N+.

Por otro lado, Denis Rodríguez, vocero de la Fiscalía, declaró a la agencia de noticias Associated Press el mismo 15 de mayo que el asesino de Valeria Márquez podría ser un sicario.

“El agresor llegó a preguntar por la víctima. Es decir, aparentemente no la conocía. Con ello podría deducirse, sin ser concluyente, que es una persona a sueldo. Pero, evidentemente, es alguien que va con una encomienda”, declaró.

Valeria Márquez murió a los 23 años el 13 de mayo en Zapopan, Jalisco, México. La ‘influencer’ fue atacada a balazos por un hombre que se hizo pasar por repartidor.
Las imágenes del ataque quedaron registradas en redes sociales, ya que al momento de su muerte, ella se encontraba en un live de TikTok.


Valeria Márquez

