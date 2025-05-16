¿Amigas de ‘influencer’ Valeria Márquez son sospechosas?: autoridades están por citarlas a declarar

Video Amigas de Valeria Márquez serán entrevistadas por la fiscalía: Vivian sería una de ellas

La Fiscalía General de Justicia de Jalisco está por citar a declarar a las amigas de la ‘influencer’ Valeria Márquez. De acuerdo con las autoridades mexicanas, las jóvenes, entre ellas Vivian de la Torre, son consideradas como parte de la investigación en su asesinato.

El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, aseguró en conferencia de prensa que se “está investigando o se está entrevistando a toda aquella persona” que estuviera relacionada con Valeria Márquez.

“Sean amigas, sean familiares, sean conocidos, sean novios", reveló este viernes 16 de mayo.

En el caso de Vivian de la Torre, amiga de la tiktoker que le pidió quedarse más tiempo en su salón de belleza porque le mandaría regalos, según revela la misma Valeria en su live de TikTok minutos antes de ser asesinada, el Fiscal de Jalisco negó que estuviera desaparecida.

“De la muchacha Vivian que me dice si está localizable, sí está localizable. No ha ido (a declarar) pero desde luego va a ser importante su entrevista para ver qué nos aporta y ellos desde luego con el ánimo de tener la mayor información posible y determinar en momento dado posibles responsables o al menos advertir y tener una línea de investigación más acertada”, precisó sin dar más detalles.

¿Cómo murió Valeria Márquez?

Valeria Márquez murió a los 23 años el 13 de mayo en Zapopan, Jalisco, México. La ‘influencer’ fue atacada a balazos por un hombre que se hizo pasar por repartidor.

Las imágenes del ataque quedaron registradas en redes sociales, ya que al momento de su muerte, ella se encontraba en un live de TikTok.

De acuerdo con Denis Rodriguez, vocero de la Fiscalía General de Justicia de Jalisco, el asesino de Valeria Márquez sería un sicario.

“El agresor llegó a preguntar por la víctima. Es decir, aparentemente no la conocía. Con ello podría deducirse, sin ser concluyente, que es una persona a sueldo. Pero, evidentemente, es alguien que va con una encomienda”, declaró a la agencia de noticias Associated Press el 15 de mayo.