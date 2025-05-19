Valeria Márquez quería casarse y terminar su carrera: con eso soñaba

Video ‘Influencer’ que murió durante ‘live’ apareció con Luis R. Conríquez antes de fallecer: video

La trágica muerte de Valeria Márquez sigue dando de qué hablar. A punto de que se cumpla una semana de su fallecimiento, en redes sociales surgió un video de la ‘influencer’ hablando de sus sueños y sus ganas de retomar sus estudios.

48 horas antes de perder la vida trágicamente, la tiktoker destapó su interés de casarse e incluso de retomar sus estudios en odontología.

“Obvio, obvio, sí pero (me quiero casar)... sí lo estoy pensando, la verdad lo estoy pensando muy seriamente en volver a odontología, yo dije: ‘me voy a meter a cosmetología para yo poner lo del negocio’, o sea yo pensando en el negocio”, declaró el 11 de mayo luego de que una persona cercana le comentara que su verdadera vocación era la odontología.

En este mismo ‘live’, Valeria Márquez aseguró que encontrar el amor le estaba siendo complicado. Sin embargo, dejo ver que no tenía interés en que su próxima relación fuera con alguien de Zapopan, Jalisco, México, su ciudad natal.

“Pero es que ya, ¿dónde encuentras un amor bueno?”, expresó.

¿Valeria Márquez soñaba con tener hijos?

El 13 de mayo, horas antes de ser asesinada, Valeria Márquez reveló que entre sus planes estaba someterse a una cirugía estética con el propósito de “operar sus implantes”.

Además de revelar las aparentes indicaciones de su cirujano para antes y después de su operación de implantes, la joven de 23 años dejó entrever sus intenciones de convertirse en madre en un futuro, luego de asegurar que no se volvería a operar hasta después de tener hijos.

“Cálmate, tú, última (cirugía)”, leyó entre los comentarios mientras realizaba un ‘live’. “Te lo juro. La última y ya cuando tenga a mis hijos, ya me vuelvo a operar de nuevo, sentenció.

Valeria Márquez murió a los 23 años el 13 de mayo en Zapopan, Jalisco, México. La ‘influencer’ fue asesinada a balazos por un hombre que se hizo pasar por repartidor.

Las imágenes del ataque quedaron registradas en redes sociales, ya que al momento de su muerte, la modelo se encontraba en un ‘live’ de TikTok.