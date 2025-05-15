Valeria Márquez participó en certamen de belleza antes de ser asesinada: así se veía como modelo

Video Desaparece TikTok de ‘influencer’ que muere en ‘live’: en Instagram queda última foto antes de morir

Antes de convertirse en ‘influencer’ y ser asesinada a balazos cuando se encontraba en una transmisión en vivo de TikTok, Valeria Márquez debutó como modelo y hasta participó en un certamen de belleza.

Según imágenes en las que fue etiquetada en sus redes sociales años atrás, Valeria Márquez se desempeñó como modelo. En 2018, cuando solamente tenía 16 años y lucía una cabellera castaña, participó en una sesión de fotos para la marca mexicana Vicio Vanidad.

Así se veía Valeria Márquez en el 2018, cuando solamente tenía 16 años. Imagen Top México / Instagram



En aquella ocasión se dejó ver con una playera en color blanco con un cráneo en el centro, así como unos leggins y una chaqueta, ambas prendas en color negro.

La 'influencer' participó en una campaña de vestidos de XV años. Imagen Be Models / Instagram



Mientras que en agosto de 2021 modeló vestidos de XV años para la firma ‘Vestidos Fashion 15’. Sin embargo, ese mismo año también participó en el certamen de belleza Miss Rostro 2021.

PUBLICIDAD

Aunque no está claro si obtuvo el triunfo en el certamen de belleza de Jalisco, México, luego de este proyecto comenzó a subir contenido de belleza a su cuenta de TikTok, lo que la consolidó como una personalidad de Internet.

A los 19 años participó en Miss Rostro 2021. Imagen Karen Bass Make Up / Instagram

La trágica muerte de la ‘influencer’ Valeria Márquez

Valeria Márquez murió a los 23 años el 13 de mayo en Zapopan, Jalisco, México. La ‘influencer’ fue atacada a balazos por un hombre que se hizo pasar por repartidor.

Las imágenes del ataque quedaron registradas en redes sociales, ya que al momento de su muerte, Valeria Márquez se encontraba en una transmisión en vivo de TikTok.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Jalisco, hasta el momento no hay presuntos responsables en el feminicidio de la joven, quien había sido relacionada con un hombre con supuestos nexos con el crimen organizado.

Hasta el momento, la investigación “sigue bajo protocolo de feminicidio con perspectiva de género, sin revictimización y en apego a los principios de legalidad y respecto a los derechos humanos”.