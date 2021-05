Toño Mauri lleva a su hija del brazo al altar tras haber estado al borde de la muerte

"Mientras hacían la procesión de entrada, sobre todo ver a Carlita con Toño, para mí fue como decir: 'Se le cumplió el sueño'. En primer lugar, a Carla, pero también a su papá, a Toño, y si me permiten, se le está cumpliendo el sueño también a Dios, para Dios este es el día en el que se cumple el sueño de verlos a ustedes dos unidos en matrimonio", dijo el párroco.

Ciertamente, la boda fue un sueño hecho realidad para la familia. Toño casi no vive para contarla. A fines del año pasado recibió un doble trasplante de pulmón tras contagiarse de covid-19 y quedar en coma por cuatro meses.

El actor lució bastante recuperado en la boda, llevando del brazo a su hija vestida de blanco, según reportó la revista. Hace solo dos meses no podía caminar, aunque se recuperaba del trasplante y una traqueotomía que le hicieron para poder respirar, según el diario Al Día. " Esto es victoria ", comentó el sacerdote.

Toño Mauri pasó ocho meses hospitalizado, después de ser ingresado en junio. "Pensé que iba a ir al hospital y que ese mismo día regresaba a mi casa", dijo el actor sobre el día que lo hospitalizaron, "pero cuál fue mi sorpresa, que no fue así. El virus atacó directamente mis pulmones , los dañó muchísimo, entonces ya no podía respirar".

"Lo primero en que pensé fue en mis hijos, en Carla y en mi familia. Y le dije al doctor que no importara lo que tuviera que hacer. De ahí no me acuerdo de nada, hasta que desperté del coma", relató el actor a Despierta América en febrero.