Toño Mauri revela que bajó más de 17 libras tras enfermar: sigue luchando contra un hongo

Video Toño Mauri contra el covid: así fueron sus 8 meses de lucha por sobrevivir

Toño Mauri compartió detalles de su estado actual de salud luego de que a inicios de este mes fuera hospitalizado de emergencia.

Él recibió atención médica debido a que contrajo una neumonía y tenía un hongo alojado en sus pulmones, el cual le provocaba sangrado al toser.

Actualmente, el actor de telenovelas como ‘Teresa’ se encuentra recuperándose en casa, bajo “tratamiento”.

Pese a ya estar mejorando, el también cantante, de 61 años, reveló que sigue luchando para poder estar totalmente al 100.

“Gracias a Dios, ya no tengo la sangre ni la neumonía, pero sigo batallando con el hongo”, explicó en declaraciones retomadas por TVyNovelas este 14 de agosto.

“Bajé 8 kilos [17.63 libras], que es lo único que me tiene mal, porque necesito peso para poder tener fuerza”, agregó al respecto.

Reconstruyeron el estómago de Toño Mauri

Ahondando sobre su condición general, Toño Mauri retomó que, antes de recaer, lo sometieron a una cirugía que requería obligatoriamente, la cual “salió muy bien”.

“Yo tenía una hernia hiatal y hubo que reconstruir el estómago”, contó, “porque después del trasplante, mi estómago se subió, se metió en un hueco, más cerca del corazón y de los pulmones”.

“Y, entonces, al hacer eso, giró, y todo lo que hay en el esófago también se… se puso como una ‘S’, o sea, lastimó mucho toda esa zona”, añadió.

Toño Mauri recalca su fe

Ante el nuevo problema que atravesó, Toño Mauri recalcó que sus creencias lo ayudan a mantener el positivismo para salir adelante.

“La fe es lo más importante que tenemos. Yo desde que entré al hospital inmediatamente me encomendé a mi Dios, a mi Virgen de Guadalupe”, aseveró.

“Y les dije: ‘Estoy en sus manos. Hágase su voluntad’. Esto la verdad es que fue una complicación que se dio de último momento y yo tenía que pasar por esto, y tenía que ser algo que tendrá que dejarme una experiencia”, sentenció.

“Lo que sí te puedo decir es que esta fuerza y esta alianza que me da mi pareja, Karla, mi Ángel de la Guarda, Toño, mi hijo, que estuvieron conmigo presentes todo su tiempo […] te dan el ánimo”, puntualizó.