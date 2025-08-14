Toño Mauri

Toño Mauri revela que bajó más de 17 libras tras enfermar: sigue luchando contra un hongo

El actor explicó cómo se encuentra su salud a días de que fuera hospitalizado pues contrajo neumonía. El también cantante aseguró que está en tratamiento.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Toño Mauri contra el covid: así fueron sus 8 meses de lucha por sobrevivir

Toño Mauri compartió detalles de su estado actual de salud luego de que a inicios de este mes fuera hospitalizado de emergencia.

Él recibió atención médica debido a que contrajo una neumonía y tenía un hongo alojado en sus pulmones, el cual le provocaba sangrado al toser.

PUBLICIDAD

Actualmente, el actor de telenovelas como ‘Teresa’ se encuentra recuperándose en casa, bajo “tratamiento”.
Pese a ya estar mejorando, el también cantante, de 61 años, reveló que sigue luchando para poder estar totalmente al 100.

“Gracias a Dios, ya no tengo la sangre ni la neumonía, pero sigo batallando con el hongo”, explicó en declaraciones retomadas por TVyNovelas este 14 de agosto.

Más sobre Toño Mauri

Toño Mauri hospitalizado por hongo en sus pulmones: hace 5 años tuvo un doble trasplante
2 mins

Toño Mauri hospitalizado por hongo en sus pulmones: hace 5 años tuvo un doble trasplante

Univision Famosos
Actor de ‘El privilegio de amar’ enfrenta una "agresiva" bacteria tras casi morir
2 mins

Actor de ‘El privilegio de amar’ enfrenta una "agresiva" bacteria tras casi morir

Univision Famosos
¿Qué fue de la protagonista de 'Mundo de juguete'? Graciela Mauri ya tiene 55 años
1:51

¿Qué fue de la protagonista de 'Mundo de juguete'? Graciela Mauri ya tiene 55 años

Univision Famosos
Toño Mauri enferma de covid-19 por tercera vez: estuvo al borde de la muerte por el virus
3 mins

Toño Mauri enferma de covid-19 por tercera vez: estuvo al borde de la muerte por el virus

Univision Famosos
Graciela Mauri, de ‘Mundo de juguete’, ya tiene 54 años: ¿qué ha sido de ella?
3 mins

Graciela Mauri, de ‘Mundo de juguete’, ya tiene 54 años: ¿qué ha sido de ella?

Univision Famosos
Toño Mauri tiene covid-19 otra vez: hace dos años estuvo al borde de la muerte por el virus
2 mins

Toño Mauri tiene covid-19 otra vez: hace dos años estuvo al borde de la muerte por el virus

Univision Famosos
Toño Mauri revela la dolorosa pérdida de un hijo que tuvo con su esposa tras una "malformación"
2 mins

Toño Mauri revela la dolorosa pérdida de un hijo que tuvo con su esposa tras una "malformación"

Univision Famosos
Toño Mauri deja el hospital tras haber sido operado de emergencia: "Gracias Dios por otro milagro"
2 mins

Toño Mauri deja el hospital tras haber sido operado de emergencia: "Gracias Dios por otro milagro"

Univision Famosos
Toño Mauri ya puede caminar tras cirugía de emergencia por tener "doblado el intestino"
2 mins

Toño Mauri ya puede caminar tras cirugía de emergencia por tener "doblado el intestino"

Univision Famosos
Hijo de Toño Mauri da a conocer el estado de salud del actor tras cirugía de emergencia
2 mins

Hijo de Toño Mauri da a conocer el estado de salud del actor tras cirugía de emergencia

Univision Famosos

“Bajé 8 kilos [17.63 libras], que es lo único que me tiene mal, porque necesito peso para poder tener fuerza”, agregó al respecto.

Reconstruyeron el estómago de Toño Mauri

Ahondando sobre su condición general, Toño Mauri retomó que, antes de recaer, lo sometieron a una cirugía que requería obligatoriamente, la cual “salió muy bien”.

“Yo tenía una hernia hiatal y hubo que reconstruir el estómago”, contó, “porque después del trasplante, mi estómago se subió, se metió en un hueco, más cerca del corazón y de los pulmones”.

“Y, entonces, al hacer eso, giró, y todo lo que hay en el esófago también se… se puso como una ‘S’, o sea, lastimó mucho toda esa zona”, añadió.

Toño Mauri recalca su fe

Ante el nuevo problema que atravesó, Toño Mauri recalcó que sus creencias lo ayudan a mantener el positivismo para salir adelante.

“La fe es lo más importante que tenemos. Yo desde que entré al hospital inmediatamente me encomendé a mi Dios, a mi Virgen de Guadalupe”, aseveró.

“Y les dije: ‘Estoy en sus manos. Hágase su voluntad’. Esto la verdad es que fue una complicación que se dio de último momento y yo tenía que pasar por esto, y tenía que ser algo que tendrá que dejarme una experiencia”, sentenció.

PUBLICIDAD

“Lo que sí te puedo decir es que esta fuerza y esta alianza que me da mi pareja, Karla, mi Ángel de la Guarda, Toño, mi hijo, que estuvieron conmigo presentes todo su tiempo […] te dan el ánimo”, puntualizó.

Mauri no dejó de lado que la medicina y los doctores igualmente son elementos importantes para que él se encuentre bien.

Relacionados:
Toño MauriEnfermedadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD