Así fue el viacrucis de Toño Mauri tras ser diagnosticado con covid y recibir doble trasplante de pulmón

Toño Mauri salió el viernes pasado de un hospital en Gainesville en Florida, caminando y acompañado de su familia. Un momento que se hizo viral, pues durante meses luchó con el coronavirus, enfermedad que le dañó seriamente los pulmones. A tres días de ese suceso, estuvo en El Gordo y La Flaca para contar su dura experiencia con esta enfermedad.

Visiblemente emocionado y con mucho optimismo, Toño Mauri fue entrevistado por sus amigos Lili Estefan y Raúl de Molina, tras ocho meses de haber sufrido las secuelas del coronavirus y recibir un trasplante doble de pulmón, algo que ni siquiera él imaginaba podría pasarle.

El actor recordó que fue el 16 de junio, justo después de una entrevista con nuestro show, cuando pidió a su esposa que lo llevara al hospital, pues comenzaba a sentirse mal.

“Yo sentía que algo no estaba bien”, aseguró, y explicó que el Dr. Juan, el especialista médico de Univision, fue quien lo ayudó a ingresar al área de urgencias del hospital Mount Sinai, de donde pensó saldría esa misma noche. “Pensé que iba a regresar a mi casa con mi familia y no fue así”.

Toño Mauri explicó que a diferencia de su esposa, Carla Alemán Magnani, y sus hijos, quienes también tuvieron covid-19, a él la enfermedad lo atacó muy fuerte.

Al poco tiempo de ser ingresado al hospital, tuvo que ser intubado en julio. Además entró en coma durante tres meses y medio lo que, según explica, fue lo que le dañó más, pues el virus le destrozó sus pulmones.

Cuando salió del coma fue cuando los doctores le dijeron que sus pulmones ya no tenían posibilidad y la única opción que tenía era recibir un trasplante y fue trasladado a un hospital en Gainsville, Florida, para ser sometido a un proceso de trasplante y esperar a que llegara alguien con quien fuera compatible.

“ Agradezco al donante que me dio sus pulmones, pero le dio sus órganos a otras personas y ahora siguen vivos”, interrumpió el actor su relato.

Mauri, quien durante todo el tiempo se dejó ver conmovido, relató que hubo un momento en que comenzó a perder la noción del tiempo y fue hasta que regresó a casa que su familia le ha ido explicando cómo sucedieron los hechos.

“Cuando desperté, Carla poco a poco me fue diciendo cómo sucedieron las cosas, de las tres veces que le dijeron que ya no iba a pasar la noche. Una vez tuve una hemorragia interna, otra tuve una infección en la sangre y se complicó", puntualizó. Sin embargo, y sin una explicación, al día siguiente el mismo doctor le hablaba a su esposa y le decía que no sabía qué había pasado, pero que ya estaba normal y no necesitaba de medicamentos para regularle la presión.

"Me encomendé a Dios, le pedí que no me soltara, que me tomara de la mano, y me acompañó todo el tiempo. Hoy, mueve toda mi vida, mueve todas las fibras de mi ser porque pude hacer lo que más quería, ver a mis hijos, ver Carla y poder estar con ellos hoy, juntos, dándole gracias a la vida y a Dios”, mencionó visiblemente emocionado.

“ Hay que tener esperanza, ganas de estar vivos y pensar en nuestras familias, en nuestro seres que queremos porque son los que más sufren, porque nosotros nos dormimos, pero ellos sufren todo”, dijo.

Lili Estefan recordó la última conversación que tuvo con su amigo, antes de ser intubado, pero también le preguntó si antes del covid-19 él tenía algun padecimiento o enfermedad, o por qué fue que lo atacó tan fuerte la enfermedad. "Esa es la pregunta que yo también me hago. He llevado una vida sana, no fumo, no tomo, no soy una gente que tenga achaques de una enfermedad y fui al que más fuerte me dio de la familia, por eso la gente no se puede confiar”, finalizó Toño Mauri.