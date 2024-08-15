Muertes de famosos

'Tiktoker' de 35 años es encontrada sin vida en su casa tras ser reportada como desaparecida

La creadora de contenido Andreza Schitini presuntamente fue asesinada. Su hermana puntualizó que la ‘influencer’ presentaba marcas de estrangulamiento.

Dayana Alvino.
La ‘tiktoker’ brasileña Andreza Schitini fue localizada muerta al interior de su casa tras previamente haber sido reportada como desaparecida.

Según el reporte del portal g1, las autoridades encontraron el cuerpo de la creadora de contenido envuelto en la manta de su hijo y debajo de bolsas de basura, en el patio de su residencia, en Tatuí, Sao Paulo.

¿Qué le sucedió a la ‘tiktoker’ Andreza Schitini?

El medio puntualiza que, de acuerdo con Viviana Moraes, hermana de Andreza Schitini, ella vivía con sus dos niños, dos hermanos y su mamá.

La 'tiktoker' Andreza Schitini se mostraba así en redes sociales.
Imagen Andreza Schitini/Instagram

El miércoles 7 de agosto por la mañana, dijo, la familia salió a trabajar e ir a la escuela mientras la ‘influencer’ se quedó durmiendo.

Especificó que todos regresaron ese día a la propiedad y se dieron cuenta de que ella no estaba, pero pensaron que volvería pronto.

Sin embargo, el jueves temprano se percataron que todas las pertenencias de Andreza, que seguía ausente, incluidos documentos, celular y llaves, se ubicaban en su hogar.

Finalmente, su mamá presentó el viernes, 9, una denuncia por desaparición, esto luego de que vio rota la reja del jardín posterior, que da acceso a un arroyo.

Después de registros realizados por uniformados, Guardia Civil Municipal (GCM) y Bomberos, sus restos fueron hallados.

Moraes afirmó que de entre los escombros se asomaba de Andreza la cabeza, que tenía una gran herida, así como que ella presentaba marcas de estrangulamiento.

En la zona quedaron señales de que ella había sido arrastrada a un área boscosa cercana. Los parientes no detectaron signos de violencia adentro de la morada.

“Creemos que la asesinaron dentro de la casa. En su habitación habían limpiado el suelo. Los agentes encontraron una toallita de su cara encima del armario, con sangre”, contó.

Investigan presunto homicidio de Andreza Schitini

Actualmente, la Policía Civil realiza la indagación para esclarecer el alegado ilícito contra Andreza Schitini, quien tenía 35 años.

Además de solicitar exámenes al Instituto Médico Legal (IML) y al Instituto de Criminalística (IC), entrevistaron a testigos.

El caso fue registrado, pormenorizaron, como feminicidio y destrucción, sustracción u ocultación de cadáver en la Comisaría local.

“Se realizan esfuerzos para localizar al autor del crimen y aclarar los hechos”, declaró la Secretaría de Seguridad Pública.

Muertes de famosos

