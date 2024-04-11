¿Quién era Thelma Dorantes, actriz de ‘Una familia de Diez’ que murió repentinamente?

Video Elenco de Mi Corazón es Tuyo de luto: lo que se sabe sobre la muerte de una de sus actrices

Thelma Dorantes, actriz de 'Una familia de Diez', perdió la vida este 10 de abril de forma repentina a los 76 años de edad.

¿Quién era Thelma Dorantes?

Juan José Origel fue el primero en dar a conocer la noticia en su cuenta de Instagram, donde lamentó el fallecimiento de la actriz, compartiendo una fotos de Dorantes.

“Me acaban de informar que recientemente falleció la actriz de teatro Thelma Dorantes! Todavía no se sabe el motivo. Descanse en Paz”, escribió.

Thelma Dorantes tuvo una carrera de más de 40 años, durante los cuales trabajó en teatro, cine y televisión. Su debut en la pantalla chica fue en 1992 y hace cinco años reveló que no se arrepentía de haber incursionado en las telenovelas.

“He hecho cine, televisión, teatro, que es mi escuela y curiosamente, las personas de teatro del siglo pasado como yo, éramos muy especiales con la cuestión de la televisión. Decíamos: ‘No, no, no, yo no voy a hacer televisión y ahora muero para que me sigan llamando para hacer programas, telenovelas, amo la televisión. No digas: ‘De esta agua no beberé’”, reveló la actriz a Sorpresa TV en 2019.

Thelma Dorantes formó parte de las telenovelas ‘Bajo un mismo rostro’, ‘María Isabel’, ‘Pueblo chico, infierno grande’, ‘Abrázame muy fuerte’, ‘La Otra’, ‘Clase 406’, ‘Muchachitas como tú’, ‘Fuego en la sangre’, ‘Mi corazón es tuyo’ y su última telenovela fue ‘Papá a toda madre’.

Además tuvo la oportunidad de trabajar con estrellas como Adela Noriega, Verónica Castro, Victoria Ruffo, Fernando Colunga, Aracely Arámbula, Yadhira Carrillo, Angélica Rivera, Silvia Navarro, Sebastián Rulli, entre otros.

La actriz reveló que su gran pasión fue el teatro, por lo que sumó innumerables puestas en escena; además incursionó en el séptimo arte en las películas ‘La pareja perfecta’, ‘El vergonzoso’ y ‘Casos del alma’.

Hasta el día de su muerte, Thelma Dorantes afirmó que la actuación era “un regalo de la vida” y que se “sentía muy afortunada de encontrar lo que realmente ama en el ámbito profesional”.

¿Qué síntomas sufrió Thelma Dorantes antes de perder la vida?

A horas de confirmarse la muerte de Thelma Dorantes, su familia no ha revelado las verdaderas causas de su muerte, aunque sí se dio a conocer que presentó fuertes síntomas antes de su fallecimiento.

TVyNovelas publicó que la estrella tuvo un fuerte dolor y malestar estomacal días antes, hecho que la llevó a ausentarse de la obra de teatro que estaba realizando.

Infobae confirmó dicha información y aseguró que Thelma Dorantes murió a causa de problemas iniciados por una posible gastroenteritis; además, aseguran que sus últimos momentos los vivió en su casa, donde este 10 de abril perdió la vida.