Thalía

“Necesito sanar este dolor”: Thalía anuncia su retiro tras la muerte de su hermana Ernestina Sodi

La cantante emitió este lunes 11 de noviembre sus primeras declaraciones luego del funeral y sepelio de su hermana Ernestina Sodi en la Ciudad de México.

Por:
Elizabeth González.
Video Thalía rompe el silencio tras funeral de su hermana y comparte imágenes de su despedida

Thalía anunció su retiro temporal de las redes tras la muerte de su hermana Ernestina Sodi.

Luego de acudir al funeral y sepelio de ‘Titi’, como se refería a su hermana mayor, la cantante reveló este lunes 11 de noviembre que se ausentaría de la vida pública “por un tiempo”.

Sin entrar en detalles, la intérprete de ‘Amor a la mexicana’ declaró que su ausencia sería temporal, ya que necesitaba curar sus heridas.

Thalía se ausentará de las redes por un tiempo.
Imagen Thalía / Instagram


“Amados ThalyFans y a todo el público en general que ha estado orando por mi hermanita y por nosotros: Gracias por tanto amor y sustento emocional para mi familia y para mí. Estaré ausente de las redes sociales por un tiempo. Necesito sanar este dolor y tener un espacio para estar con Dios en paz.”, anunció.

La esposa de Tommy Mottola aprovechó su publicación de Instagram para agradecer, también, el apoyo y solidaridad de los medios de comunicación, dejando entrever en su mensaje que estaba intentando sanar su corazón roto.

“A los medios, gracias por su apoyo y prudencia en este momento tan delicado, y gracias a todos por su sincero pésame. Una vez más, gracias por siempre estar. Los amo”, sentenció.

Thalía acompañó su publicación de Instagram con varias fotografías de Ernestina Sodi, en las que también incluyó imágenes de su sepelio y hasta un párrafo del Salmo 23 de la Biblia católica.

La esposa de Tommy Mottola acudió al sepelio de su hermana en el Panteón Francés de la Ciudad de México.
Imagen Thalía / Instagram


Mientras que en sus historias agradeció el trabajo que los médicos hicieron al tratar de salvar la vida de su hermana.

"Gracias a todos los doctor@s, a todos los especialistas, a enfermer@s, personal, seres de amor y luz constante que hicieron todo para salvar a mi hermanita, y cuidarla hasta su último suspiro de vida, gracias infinitas. Gracias a tod@s los que donaron sangre para ayudarla. Gracias a tod@s los que levantaron una oración para ella y para nosotros. Gracias desde mi corazón roto".

La cantante agradeció el trabajo de los médicos.
Imagen Thalía / Instagram

Thalía habría estado a cargo del funeral de Ernestina Sodi

Ernestina Sodi falleció el 8 de noviembre a los 64 años en la Ciudad de México. La periodista e historiadora falleció tras presentar complicaciones de salud a causa de dos infartos al miocardio.

Según se reportó, uno de estos infartos le habría causado a la madre de Camila Sodi la rotura de la aorta (la arteria más grande del cuerpo), provocando su traslado a terapia intensiva.

Así fue el último adiós a Ernestina Sodi, madre de la actriz Camila Sodi.
Imagen Thalía / Instagram


De acuerdo con el periodista y presentador Álex Kaffie, el funeral de Ernestina Sodi habría estado a cargo de Thalía. La también hermana de Laura Zapata fue velada el fin de semana en una funeraria ubicada en la Ciudad de México, mientras que este lunes 11 de noviembre, sus restos fueron trasladados al Panteón Francés.

Video Ernestina Sodi defendió así a Thalía cuando dijeron que se había “sacado costillas”
