Thalia ¡Como una verdadera reina! Thalía revela el significado de su look en Premio Lo Nuestro 2026 Thalía acaparó las miradas a su llegada a la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro 2026 al desfilar con un atuendo de reina. La cantante confesó por qué eligió este look.



Thalía fue una de las grandes estrellas de Premio Lo Nuestro 2026 y caminó por alfombra magenta con el atuendo de una verdadera reina, incluyendo la corona.

Además de ser una de las presentadoras principales, la artista mexicana también presentó su nuevo sencillo "Dancing Queen", el cual es una nueva versión del icónico tema de la agrupación sueca ABBA.

¿Por qué Thalía se vistió de reina en Premio lo Nuestro 2026?

Durante su paso por la alfombra magenta, Thalía le confesó al experto en moda, Jomari Goyso, el significado de su espectacular look, pues era parte de la promoción de "Dancing Queen".

"Es el nuevo sencillo, obviamente la conoce todo el mundo, ABBA, por favor, la canción icónica, pero muy a nuestro estilo, muy latino, muy nuestro look", explicó sobre su propuesta musical.

"Eso es el tema de todo lo que tengo de ropa, todo es de reyes, de reinas. Todos somos reyes, llevando la corona arriba, la cabeza en alto y a brillar", sentenció.

El vestido es de la firma vietnamita JoliPoli.

Thalía confesó que pasó "meses planeando los 'outfits', los looks" para esta noche tan especial en Premio Lo Nuestro.