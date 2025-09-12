Carlos Ponce cuenta “lo que realmente pasó” entre Thalía y Becky G: revive video de su supuesta pelea

Video ¿Thalía y Becky G se pelearon en el escenario? Se aclara el polémico "chisme"

A casi dos años del presunto encontronazo, Carlos Ponce contó “lo que realmente pasó” entre Thalía y Becky G durante la ceremonia de los Latin American Music Awards 2024.

A través de su cuenta de Instagram, el actor revivió el video de la supuesta pelea de las cantantes, mismo en el que especificó que el intercambio de palabras no fue “tan serio” como se especuló.

“¿Les cuento el chisme? ¿Quién ganó? Jaaa, ¿me creen o seguimos siendo amigos y rivales? Alejandra Espinoza y yo (los neutrales)”, escribió el 11 de septiembre.

“No es nada tan serio. Thalía le dijo a Becky G en las pruebas si ella tenía puestos los zapatos que se iba a poner para el show y Becky G le dijo que no y Thalía le dijo: ‘Siempre tienes que ponerte los zapatos que vas a usar en el momento en que estás presentando’”, explicó.

De acuerdo con Carlos Ponce, las palabras de Thalía no fueron un regaño sino más bien una recomendación para evitar accidentes en el show en vivo.

“Y cuando llegamos al momento del show casi se resbala un poquito Becky G y ahí es donde Thalía le dijo: ‘Ves, te dije, siempre tienes que ensayar con los zapatos que vas a usar en la noche’. Es todo”, aclaró el intérprete de 53 años.

La versión de Carlos Ponce llega casi 2 años después de lo ocurrido en la ceremonia de premios. Además, coincide con la versión que ya habían dado las cantantes.