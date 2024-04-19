Famosos

Tere la secretaria reaparece y así luce 15 años después: ¿qué fue de ella?

Raquel Garza ganó popularidad luego de dar vida a la famosa secretaria de ‘La Oreja’, programa de espectáculos que se transmitía entre 2002 y 2009. La actriz tenía “miedo” de revivir a su icónico personaje.

placeholder_default_share-le.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video "A mi marido ya le amarré el calzón": la actriz Raquel Garza revela el secreto de su matrimonio

Después de 15 años desde su última aparición en el programa de espectáculos La Oreja, Tere la secretaria volvió a la televisión junto a Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina.

En el programa de comedia ‘¿Es neta, Eva?’ (que puedes ver en ViX), la actriz Raquel Garza retomó el papel de Tere la secretaria, personaje que la hizo famosa y que interpretó entre los años 2002 y 2009 en ‘Vida TV’ y ‘La Oreja’.

Para este nuevo proyecto, la intérprete de 56 años tuvo que adaptar el vestuario de Tere a la época actual, ya que esta vez el personaje no trabajaría más en un programa de espectáculos, sino en una editorial.

Así se veía 'Tere la secretaria' en La Oreja.
Así se veía 'Tere la secretaria' en La Oreja.
Imagen TelevisaUnivision

Así luce ahora ‘Tere la secretaria’

A diferencia de su época en La Oreja, Tere la secretaria ahora lleva el cabello mucho más corto y su vestuario es más recatado, dejando atrás por completo las medias de red, ya que su vida se desarrolla en una editorial como asistente del nuevo director de 'Publibooks'.

La actriz reveló que tenía muchas dudas sobre volver a interpretar a su personaje, ya que la vida de Tere debía cambiar por completo.

“Estuve hablando mucho con el señor Elías Solorio (productor de la serie) respecto a esto, diciéndole que tenía muchas dudas, miedos porque es un personaje que la gente lo recuerda mucho y no puede ser como fue porque ya no entra dentro de un programa de espectáculos, porque ya no tiene a su novio Pepillo y tenía que acoplarse a una nueva vida”, dijo a Televisa Espectáculos.

“Regreso con el personaje de ‘Tere’ después de 20 años o más. Aparece dentro de una oficina, dentro de una producción”, sentenció.

Así luce 'Tere la secretaria' en '¿Es neta, Eva?'.
Así luce 'Tere la secretaria' en '¿Es neta, Eva?'.
Imagen TelevisaUnivision

¿Y Raquel Garza?

Después de ganar popularidad con su icónico papel en La Oreja, Raquel Garza continuó cosechando éxitos en telenovelas como ‘La fea más bella’, ‘Las tontas no van al cielo’, ‘Atrévete a soñar’, ‘Corona de lágrimas’, ‘Amar a muerte’, ‘Médicos, línea de vida’, entre otras. Su trabajo más reciente en televisión fue en la serie ‘El Junior: El Mirrey de los Capos’.


