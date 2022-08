¿Recuerdas a Antonella de ‘Patito feo’? Brenda Asnicar ahora es una talentosa cantante

El popular drama argentino, en el que se inspiró la telenovela ‘Atrévete a soñar’, vio la luz en 2007 y tuvo entre su elenco a reconocidas celebridades como Laura Esquivel, Tini Stoessel, Camila Outon y Brenda Asnicar.

Han pasado poco más de 15 años desde que Asnicar se metió en el papel de la malvada y caprichosa Antonella para la producción juvenil, la cual la llevó a convertirse en toda una estrella del mundo del entretenimiento.

Así llegó Brenda Asnicar a la telenovela ‘Patito feo’

Con aproximadamente 16 años, la joven artista encarnó a la antagonista del melodrama argentino. Al respecto, en una entrevista para el programa ‘Los mammones’ el 11 de junio de 2021, la estrella reveló cómo obtuvo su recordado papel.

“Me fui a cortar el pelo y mi peluquero me recomendó, yo era como ‘no sé qué hacer con mi vida, quiero actuar’ y me recomendó un manager y ese manager me mandó y ahí quedé”, admitió la celebridad.

Luego de su personaje en 'Patito feo', Brenda continuó su camino en la farándula y apuntó a su lista programas como ‘Sueña conmigo’ (2010), ‘Cumbia ninja’ (2013) y ‘Por amarte así’ (2016); con los que se ha ganado el cariño de sus admiradores, quienes siguen de cerca sus proyectos más recientes.

Brenda Asnicar ahora es una talentosa cantante

Más allá de su talento en la pantalla chica, la joven de 30 años ha demostrado ser una exitosa cantante y con temas como ‘Buenos aires’, ‘Repeat’ y ‘Bandida’ ha enamorado a sus fans, quienes no dudan en dejarle cariñosos mensajes.

Además, la cantautora fundó el sello discográfico Bandida Récords y en una charla para Telefé el 19 de enero de 2022 habló sobre su papel como empresaria.

"A veces me siento un poco desbordada y descontrolada. (...) A veces me toca estar ocupándome de cosas administrativas, ocuparme de desarrollar todo lo que es el arte del disco, pensar en los videos, en los videoclips, en el guion. (...) Me gusta descontrolar el toque", puntualizó.

Brenda Asnicar conquista redes con sus fotos

A través de su cuenta de Instagram, donde ha juntado más de un millón de seguidores, la intérprete comparte algunas de sus más bellas selfies, las cuales de inmediato se llenan de ‘me gusta’ por parte de sus admiradores.

Prueba de lo anterior es la instantánea que publicó el 9 de septiembre de 2021; en ella dejó ver su bello rostro con un semblante serio y sus fans aseguraron que les recordó a su papel de Antonella.

Posteriormente, el 17 de febrero de 2022, la también diseñadora de modas compartió una ‘selfie’ frente al espejo en la que presumió su hermosa sonrisa.

“Amarse para poder amar a los demás”, fue la breve descripción que acompañó la fotografía, la cual juntó más de 54 mil ‘me gusta’.

