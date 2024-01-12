Tekashi 6ix9ine

Estatua de Tekashi en Cuba es retirada: esto fue lo que pasó

La figura de Tekashi 6ix9ine que habían puesto en la fachada de un bar fue removida a petición de las autoridades cubanas.

Por:
Univision
La escultura de Tekashi 6ix9ine que estaba instalada en la entrada de un bar de Bayamo, Cuba, fue retirada, confirmó en Instagram el creador de la obra, Genis Osorio Vargas, el pasado 9 de enero.

Las autoridades ordenaron desmontar la estatua del rapero estadounidense después de la llamada de un funcionario de la oficina de Planificación Física, quien alegó que la escultura “infringía normas urbanísticas”, declaró el artista a Cuba Noticias 360, este jueves.

Según Osorio Vargas, el dueño del establecimiento el dueño del establecimiento “no recibió la nota del gobierno con alegría, pero accedió a quitarla da manera colaborativa con los creadores”.

¿Qué pasará con la estatua de Tekashi?

Además de ser removida, la escultura sufrirá algunos “cambios” solicitados por el cliente, afirmó el creador de la obra.

Genis Osorio Vargas explicó para el medio cubano que quitaron cuidadosamente la estructura para no dañarla.
El escultor planea completar la parte inferior del busto para luego decidir dónde reacomodar la figura de Tekashi.

¿Dónde estaba la escultura de Tekashi 6ix9ine y por qué la pusieron?

La escultura de la expareja de Yailin fue encargada por el dueño de un bar en Bayamo, quien es “admirador” del rapero y sus acciones “a favor del pueblo”, y fue instalada en la fachada del lugar, según reportó el medio cubano.

Después de la remoción y ajustes a la estatua, el artista y su cliente piensan reacomodarlo dentro del bar.


