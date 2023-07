¿Tekashi sin tatuajes? Así lucía el rapero antes de ‘rayarse’ el rostro y el cuerpo

En el 2018, el propio Daniel Hernández explicó cómo lo interpreta: “Mira el 6 al revés y es el 9. Sigue siendo el mismo número, pero desde una perspectiva diferente. El verdadero significado del 69 es que tengas la razón no significa que yo esté equivocado, simplemente no has visto la vida desde mi perspectiva”, explicó en su cuenta de Instagram, según recogió la revista Billboard.