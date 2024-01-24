Sofía Vergara reacciona a polémica entrevista, ¿le molestó que se burlaran de su acento?

Video Sofía Vergara ‘puso en su lugar’ al presentador que criticó su pronunciación en inglés

Sofía Vergara y Pablo Motos protagonizaron una entrevista que causó polémica, pues según el público el presentador español intentó "ridiculizar" a la colombiana, lo que provocó que tuviera momentos "incómodos". Fue el 8 de enero cuando Vergara asistió al famosos programa 'El Hormiguero', el cual se transmite en Antena 3 en España.

En la entrevista, Motos cuestiona a la actriz sobre su pronunciación en inglés, por lo que ella le echa en cara que ha tenido nominaciones y ha ganado premios Emmy y Golden Globes, pero él una vez más intenta minimizar sus logros.

Ante la ola de críticas que esta entrevista provocó en redes sociales, en donde los internautas señalaron al español como "irrespetuoso", Sofía Vergara habló de su sentir.

¿Sofía Vergara se ofendió en la entrevista de 'El Hormiguero'?

La colombiana aseveró que antes de la entrevista tuvo un acercamiento con el presentador en el que acordaron cómo fluiría la charla, por lo cual nada se habría salido de control.

"La entrevista con Pablo fue como amigos, a mí me dijeron 'Para que sea chistoso métete con él, o sea no hay ningún problema, yo no tengo ningún problema con él, lo adoro, me encanta su programa, sino que estábamos tomándonos el pelo entre los dos", confesó Vergara en el programa mexicano 'Ventaneando' con fecha del 19 de enero.

Sofía señaló que, aunque sabía cómo se llevaría la charla, hubo "muchas cositas que sí eran verdad, pero nada fue con mala intención, yo lo quiero mucho", dijo para poner un alto a las especulaciones.

Pablo Motos aclara su postura

El conocido presentador español también habló sobre la polémica que se suscitó y confirmó que habló con la colombiana antes de que comenzara el 'El Hormiguero'.

"Conectamos muy bien, y entonces yo le digo, 'Sofía, vi una entrevista tuya con Kevin Heart en un podcast, en donde no le dejabas caminar y estabas todo el rato vacilándole y él vacilándote a ti. Si pudiésemos hacer como si fuéramos dos viejos amigos y me vacilas y te vacilo', y dice 'Pues claro que sí'", explicó Pablo en una reciente emisión de 'El Hormiguero'.

Reiteró que ambos se divirtieron y que la presencia de la colombiana en el show tuvo buenas cifras de rating.

"Hicimos un programa de pu… ma… , nosotros nos la pasamos muy bien, solo hay que ver el programa, si ves el programa se ve que nos la estamos pasando muy bien y el público se ríe. Al día siguiente sacamos 5 millones 100 mil espectadores", aseveró.

La entrevista "incómoda" de Sofía Vergara y Pablo Motos

Sofía Vergara viajó a España para promocionar el estreno de la serie 'Griselda’, proyecto de Netflix que protagoniza y produce. Como parte de su gira de medios acudió a 'El Hormiguero'.

Además de las preguntas sobre su personaje, también hablaron de otros temas, fue ahí donde surgieron los comentarios que habrían intentado "ridiculizarla", uno de ellos sobre su acento para hablar inglés, el cuál era una de las características de su famoso personaje en 'Modern Family'.

"Gloria Pritchett fue mi personaje en 'Modern Family'", dijo la actriz. "¿Cómo dices 'Modern Family'?", cuestionó Motos. Sofía no se quedó callada y le respondió: "¿Cómo lo digo en inglés? ¿Me sale mal? ¡Ah! porque hablas mejor inglés que yo".

"¿Cuántas nominaciones al Emmy tienes tú en Estados Unidos? ¿Cuántas veces te nominaron a los Golden Globes, perdón?", preguntó la colombiana. Sin embargo, el presentador minimizó las premiaciones asegurando que eran "premios menores" y que "le daban igual".

Dichos cuestionamientos provocaron que Pablo Motos fuera criticado en las redes sociales señalándolo como "irrespetuoso" y "grosero".