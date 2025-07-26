Sofía Vergara reaparece desde el hospital tras ser sometida a cirugía: lo que se sabe de su salud
Luego de sus lujosas vacaciones de verano por Europa, Sofía Vergara reapareció en redes desde la habitación de un hospital, tras haber sido intervenida quirúrgicamente.
Sofía Vergara sorprendió el 25 de julio al reaparecer en una habitación de hospital y mostrar que había sido sometida a una cirugía, luego de regresar de sus lujosas vacaciones por Europa en las que la relacionaron sentimentalmente con Tom Brady.
La actriz colombiana mostró que fue sometida a una segunda intervención en su rodilla derecha: "¡Está hecho! Round 2".
La operación se realizó en Estados Unidos, poco después de que Vergara regresara de Europa, donde celebró su cumpleaños número 53.
Esta cirugía se suma a la que la actriz se realizó en abril de 2024, también en la misma rodilla. En aquella ocasión, fue cuidada por su entonces pareja, el cirujano Justin Saliman.
Aunque no se han revelado detalles médicos específicos sobre la lesión, se sabe que Vergara está recuperándose en casa, asistida por una enfermera. Incluso, la madrugada de este 26 de julio compartió una fotografía en Instagram en la que se le ve en su hogar con un parche en la pierna y posa con su amada mascota Amore.
¿Sofía Vergara y Tom Brady tuvieron romance?
Los rumores sobre un posible romance entre Sofía Vergara y Tom Brady surgieron a raíz de su cercanía durante una lujosa fiesta en un yate en Ibiza en sus recientes vacaciones de verano por Europa.
Según Page Six, Brady pidió cambiar de asiento para sentarse junto a Vergara durante una cena de gala, donde fueron fotografiados en actitud cercana. Después del evento, continuaron pasando tiempo juntos en Ibiza, lo que intensificó las especulaciones sobre un "romance de verano".
Hasta el momento, ninguno ha confirmado una relación. De hecho, fuentes cercanas a TMZ calificaron los rumores como "ridículos", sugiriendo que no hay un romance real entre ellos.