Demandan a Sofía Vergara y Netflix para evitar el estreno de la serie 'Griselda'

Griselda Blanco, la historia de la reina de la cocaína interpretada por Sofía Vergara

Familiares de la narcotraficante colombiana Griselda Blanco presentaron una demanda contra Netflix y contra la actriz Sofía Vergara por la miniserie que el servicio de streaming publicará sobre la vida de la criminal, en un intento por frenar el lanzamiento.

El sitio de noticias de espectáculos TMZ fue el primero en reportar sobre la acción legal. La demanda fue presentada esta semana en el condado de Miami-Dade, Florida, fue presentada por el hijo de la narcotraficante, Michael Blanco, y su esposa, Marie Blanco.

Michael Sepulvedablanco y Marie Sepulvedablanco, como se identifica a los demandantes en los documentos de la corte, pidieron una "moción de emergencia" para frenar temporalmente la publicación de la serie. Acusan a Netflix de haber usado sin permiso la "obra" inédita de Michael Sepulvedablanco para retratar la vida de Griselda Blanco en la serie.

Sepulvedablanco dice en la demanda que "ha dedicado varios años a documentar meticulosamente sus narraciones privadas, así como las de su madre, con la intención de publicar un libro y desarrollar una telenovela" sobre la vida de Griselda.

Según los documentos de la corte revisados por Univision Noticias, el hijo de la narcotraficante pide que "el Tribunal dicte una medida cautelar temporal contra el demandado, NETFLIX. INC., prohibiendo publicar (la serie) 'Griselda', lo cual está programado para ser lanzado por Netflix el 25 de enero de 2024; utilizar cualquier obra literaria artística no autorizada del demandante, y utilizar cualquier otro contenido del demandante".

Sepulvedablanco dice que Andrés Hernando López y Rafael Alfredo Rojas Vega, dos de los demandados, habían acordado en 2009 ayudarlo a publicar un libro y desarrollar la telenovela y que ambos tuvieron acceso a su "obra" escrita sobre Griselda, que nunca ha sido publicada. El demandante considera que de allí salió la base de la serie protagonizada por Sofía Vergara que Netflix produjo.

Quién era Griselda Blanco

Pido perdón en nombre de mi madre': hijo de la narcotraficante Griselda Blanco, 'La Viuda Negra'



La producción de Netflix cuenta la historia de Griselda Blanco, líder de uno de carteles de drogas más poderosos que haya operado en Miami hasta los años 80.

Blanco nació en Cartagena, Colombia, en 1943 y fue conocida, entre otros apodos, como 'la viuda negra', por el presunto asesinato de dos de sus maridos durante las dos décadas que estuvo al frente del negocio de las drogas.

La miniserie cuenta la llegada de Blanco a Miami de los años 70, donde llega con sus tres hijos para iniciar una nueva vida. Llegó con un cargamento de cocaína para obtener dinero, pero poco a poco levantó un lucrativo negocio de narcotráfico.

Griselda Blanco es señalada como la creadora de las mulas para transportar drogas vía aeropuertos y como una mujer que recurría al uso de la violencia para llevar adelante su multimillonario negocio.

Tras pasar casi tres décadas presa en Estados Unidos, la 'reina de la cocaína' fue asesinada en Colombia en 2012 por dos sicarios en moto que la ejecutaron a balazos en una carnicería.