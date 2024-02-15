Sofía Vergara llega a un acuerdo fuera de los tribunales sobre la demanda por la serie 'Griselda'

Video No solo es Sofía Vergara: actrices que han interpretado a Griselda Blanco 'La viuda negra'

Sofía Vergara, Netflix y los productores de la serie 'Griselda' fueron demandados el 17 de enero por Michael Corleone Blanco, hijo de Griselda Blanco, y su esposa, Marie Ramírez, por usar la "imagen, semejanza y/o identidad" de la narcotraficante colombiana sin su autorización.

Sin embargo, casi un mes después de iniciar acciones legales, el portal The Hollywood Reporter informó que las partes llegaron a un acuerdo fuera de los tribunales y el equipo de abogados del hijo de Griselda "desestimó la denuncia con prejuicio", lo que significaría que no pueden presentar otra denuncia sobre el mismo reclamo, explica el portal.

Hasta el momento no se ha hecho público en qué consiste el acuerdo, ni la cantidad que pactaron para el descendiente de una de las criminales más peligrosas de Colombia de todos los tiempo.

¿Qué pedía el hijo de Griselda Blanco?

El 17 de enero de 2024 Michael Corleone y su esposa demandaron Netflix y a los productores de 'Griselda', entre ellos Sofía Vergara que también protagoniza la serie, en un tribunal del condado de Miami-Dade, alegando que no habían autorizado el uso de la "imagen, semejanza y/ identidad" y pedían que no se lanzara el proyecto de seis episodios que se estrenó en la plataforma de streaming el 25 de enero.

En la querella, el hijo de Griselda explica que entre 2009 y 2022 tuvo acercamientos con los productores para "desarrollar un libro y un programa sobre la historia de su madre", por lo cual grabó testimoniales y les compartió material. Sin embargo, señaló que se enteró por los medios de comunicación sobre la serie protagonizda por Vergara y aseveró que los ejecutivos hicieron uso de "su narrativa y otros materiales" sin su consentimiento.

Michael Corleone señala en la demanda que su "obra literaria, artística, privada e inédita de él se utiliza para representar la historia de vida de él y su madre Griselda Blanco de Trujillo", sin darle su respectivo crédito.