¿Por qué ‘El Güero’ Castro no estuvo en la fiesta de compromiso de su hija Sofía Castro?

“Entré en shock, literal. Lo abracé y nos empezamos a besar. Me pone el anillo y yo ‘Amor, pregúntame’, estaba tan nervioso y rojo, rojo, rojo. Ya me dijo: ‘Mi amor, quiero estar siempre contigo, ¿te quieres casar conmigo?’. Le dije que sí y me solté a llorar, no paraba de llorar. Me urgía hablarle a mi mamá”, sentenció a la publicación.