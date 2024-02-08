¿Silvia Pinal necesita un arnés para mantener la postura? Su asistente habla sobre su salud

Video Viridiana Alatriste, hija de Silvia Pinal, tuvo un trágico final: así se enteró la actriz del terrible accidente

En las últimas semanas se ha especulado sobre la salud de Silvia Pinal, quien a finales de 2023 estuvo hospitalizada por una neumonía. Efigenia Ramos, la asistente personal de la actriz, puso un alto a los rumores y desmintió que la estrella mexicana use un arnés para mantener su postura y que tiene llagas en las piernas.

El periodista Gustavo Adolfo Infante reportó la tarde de este 8 de febrero, en su programa 'De Primera Mano', que la matriarca de la dinastía Pinal esta "muy delicada" de salud y que "prácticamente no se levanta de la cama", comentario que hizo tras el festejo de cumpleaños de Alejandra Guzmán, quien compartió un par de fotografías junto a su madre para celebrar sus 57 años.

PUBLICIDAD

"El día de ayer para la foto del cumpleaños de Alejandra que bajó 10 minutos, le tuvieron que poner un tipo arnés para sostener el cuerpo y cabecita, luego le pusieron un abrigo encima. Fue su maquillista, su peinadora, me la dejaron preciosa a doña Silvia. Bajó 10 minutos, estuvo en lo del pastel y la volvieron a regresar, porque tiene incluso llagas en las piernas también", narró el periodista de espectáculos.

Minutos más tarde, Efigenia Ramos desmintió la información.

Alejandra Guzmán celebra sus 57 años junto a Silvia Pinal. Imagen Alejandra Guzmán/Instagram

Asistente de Silvia Pinal aclara el estado de salud de la actriz

A través de un mensaje de texto que Infante leyó en el show, Efigenia Ramos aclaró la desinformación que hay respecto a la salud de doña Silvia Pinal y confirmó que estuvo presente en el festejo sorpresa que le organizaron a 'La Reina de Corazones'.

"El día de ayer tuvimos una reunión de trabajo con la señora Pinal, reunión que duró como dos horas, ya que ella sigue atendiendo asuntos personales", explicó al inicio del mensaje.

" Ella no usa un arnés, no usamos ningún tipo de grúa, ella se moviliza bastante bien, de hecho, hasta más de tres horas en una silla normal sentada viendo la tele, ya que so es parte de su terapia de movilidad", detalló.

¿Silvia Pinal tiene llagas en el cuerpo?

Su asistente personal confirmó que tiene una lesión en el cuerpo, pero desmintió que hubiera más.

" No tiene ni una sola llaga en las piernas, solo la llaga con la que salió del hospital que está arriba del coxis, la cual se le ha ido curando poco a poco, todos los días se le hace una curación", aseveró.

PUBLICIDAD

También confirmó que su maquillista la arregló para la reunión: "El festejo para Alejandra fue sorpresa, de hecho nadie lo sabía, eso lo preparamos temprano para tener un festejo con ella", sentenció.