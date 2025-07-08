¿Mansión de Silvia Pinal en estado de abandono tras ventilarse que se inundó? Sylvia Pasquel habla

Video Mansión de Silvia Pinal “inundada” tras fuertes tormentas en México: esos son los daños

La icónica mansión de Silvia Pinal se inundó debido a las fuertes lluvias que han azotado a la Ciudad de México en las últimas semanas, así lo dio a conocer María Elena Galindo, amiga cercana de la familia y quien habría quedado como albacea de la herencia de la actriz.

Sylvia Pasquel habló del estado actual de la casa y aclaró si la costosa propiedad se encuentra en abandono tras la muerte de la actriz, como se ha especulado en algunos medios de comunicación.

¿Cómo está la lujosa mansión de Silvia Pinal?

Sylvia Pasquel desmintió que la propiedad de su madre esté en malas condiciones, aunque reconoció que ya no hay tanto flujo de personas como antes.

"La casa la cuidamos, obviamente, es la casa de mi madre y no la vamos a abandonar ni vamos a permitir que se caiga, ni que esté abandonada ni nada", dijo en un encuentro con los medios de comunicación el 5 de julio, reportó la periodista Berenice Ortiz en YouTube.

"Lo que no, es que no estamos como antes que entrábamos y salíamos todo el día y a todas horas, pero la casa la cuidamos", añadió.

La primogénita de Silvia Pinal explicó que hay gente que diario da mantenimiento a la casa para mantenerla en óptimas condiciones: "Una persona va a hacer la limpieza de la casa, otra va a regar las plantas y la casa está cuidada", aseguró.

La mansión de Silvia Pinal inundada

Recientemente, María Elena Galindo, ventiló que tras la ola de lluvias que ha azotado la Ciudad de México en las últimas semanas, una parte de la mansión de Silvia Pinal se inundó.

" Se nos ha inundado la casa por las lluvias y claro, son sus cosas las que están adentro. Una parte donde estaba la lavadora se metió por una tubería que estaba chueca".

La productora teatral explicó que " no hubo ninguna pérdida, nada más era como un piso sumido donde ahí sí se fue el agua de la lavadora".