Estilista de Silvia Pinal está “asustado”: rompe el silencio sobre acusación de robo millonario

Video ¿Robaron las costosas joyas de Silvia Pinal?: las teorías de su desaparición y clonación

El estilista que por años maquilló y arregló a Silvia Pinal se encuentra asustado luego de que fuera señalado como responsable del presunto robo de unas joyas de Silvia Pinal.

Este jueves 19 de diciembre, Rosario Murrieta, jefa de información de ‘Ventaneando’, especuló sobre la identidad del presunto ladrón de unas joyas de Silvia Pinal, en el que se encontraría un collar de rubíes valuado en, supuestamente, 2.5 millones de dólares.

PUBLICIDAD

“Un peinador de Silvia pudiera ser el responsable del saqueo y robo de joyas que ella sufrió hace un tiempo en su casa. Se llama Erick Cerón López. Él tenía muchos años peinando a doña Silvia. Se habla de que él podría ser”, señaló en el show.

“Nos dicen que Erick se hizo muy allegado a Mayela Laguna en algún momento y que por esa razón, como ya estaba puesta la denuncia de Luis Enrique en torno al desconocimiento de la paternidad, lo despidieron como peinador de Silvia”, agregó.

La periodista señaló que es precisamente una fotografía donde “luce el collar de Silvia Pinal” lo que “prácticamente” lo estaría “incriminando”.

“Según nos enteramos lo está tratando de vender y no solo eso, sino que todo lo que presuntamente él robó”, agregó Paty Chapoy.

Estilista de tomó una foto con una de las joyas perdidas de Silvia Pinal. Imagen María Luisa Valdés Doria / X

Estilista de Silvia Pinal niega haber robado collar de rubíes de Silvia Pinal

Ante las especulaciones en su contra y que se volviera viral la fotografía donde luce el collar de rubíes de Silvia Pinal, Erick Cerón rompió el silencio y contó la su versión de los hechos.

“Había un punto de amistad muy bonito. Teníamos una unión muy bonita, pero era de cliente-estilista. Sí teníamos una relación de amigos, pero no llegamos a intimar de esa manera”, contó Erick sobre su relación con la fallecida actriz en ‘De Primera Mano’ este 19 de diciembre.

Erick Cerón reconoció que si bien la foto en la que aparece con el collar de rubíes de Silvia Pinal es legítima y que tendría “15 años”, explicó cómo es que la pieza habría llegado a sus manos años atrás.

PUBLICIDAD

“El error fue haberme tomado esa foto, esa es una realidad hecha, ¿no? Esa foto me la tomé en un evento que iba con la señora, y que la había ido a arreglar, y que yo me estaba arreglando para poder irnos al evento, que yo me iba aparte porque ese evento era de la diva en El Palacio de Hierro. Aquí está la invitación, esa es mi invitación, que afortunadamente fui invitado y aquí está”, dijo.

Sobre el motivo por el que está siendo acusado sobre el supuesto hurto de la joya, el estilista declaró: “Yo no sé por qué, o sea, ahora no entiendo ¿por qué es el daño hacia mí? Digo, porque el tema es que, pues yo dejé a la señora hace mes y medio, y la situación porque decidieron ella, por lo que me dijo a mi Efi, Alejandra y Sylvia, fue porque yo según, supuestamente, le iba a ayudar a Mayela para hacer el arreglo”.

“Yo no sé por qué, no entiendo por qué se van hacia mí. A mí me sorprende. No sé por qué ahora me quieren involucrar, yo no sabía ni dónde estaban las joyas ni nada. Siempre había una persona ahí conmigo, que es cuando arreglaba a la señora. No entiendo cuál es el daño que me quieren hacer. Yo no soy una persona mala, yo me he dedicado a trabajar, tampoco vivo de lujos”, explicó.

Estilista de Silvia Pinal está “asustado” tras acusaciones

Erick Cerón reconoció estar “asustado” ante las acusaciones de robo, ya que se especula, las hijas de Silvia Pinal estarían por proceder legalmente contra él. Sin embargo, reconoció que lo único que tomó de las bodegas de la fallecida intérprete fueron “dos vestuarios” que estaban por tirarse “a la basura”.

PUBLICIDAD

“ Estoy asustado, yo nada más me dedicaba a trabajar, no era de que yo me quedara a convivir con ellos, a excepción de sus cumpleaños”, mencionó.

“Yo tengo dos vestuarios del teatro, por qué los tomé, porque estaba vaciando la bodega donde estaba el teatro de la señora. Ese día iba a haber un evento, yo tomé ese vestuario porque ya se iban a la basura”, aclaró.

Por último, el estilista lamentó las acusaciones en su contra y negó tajante la versión de que habría intentado empeñarlas en una institución dedicada a los préstamos prendarios.