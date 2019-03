Silvia Pinal anuncia que saldrá del hospital en unas horas

En una entrevista con el programa 'Intrusos' trasmitida este 12 de marzo, la matriarca de la dinastía Pinal reveló que posiblemente será dada de alta este martes o la mañana del miércoles 13, después de estar internada en un hopital de la Ciudad de México durante tres días por una neumonía: "Yo creo que si no es hoy en la noche, mañana me voy para mi casa".

La primera actriz explicó cómo fue que llegó al hospital: "Primero me asusté porque pensé que era la vesícula, nunca me he enfermado por algo así, pero luego fui a ver al doctor y me vio la garganta…".

El pasado domingo 9 de marzo la noticia de que Silvia Pinal estaba en el hospital por problemas respiratorios alarmó a muchos. Manuel Catrip, su doctor de cabecera, explicó a la prensa que ingresó por una cuadro de neumonía, por lo que ya estaba bajo tratamiento.

El programa 'Ventaneando' pudo comunicarse con la primera actriz este martes, quien aseguró tener buena salud: " Estoy bien, no es nada de enfermedad, es un chequeo que hoy mismo en la noche yo creo que salgo. Me siento bien porque estoy bien, el chequeo te da tranquilidad, pero me siento bien, ya me voy al rato y pues muchas gracias por preocuparse por mí", dijo con un tono de voz que denotaba su buen humor.

Doña Silvia confesó que sus hijos han estado al pendiente de su salud en el hospital: " Alejandra vino pero se metió a la cámara hiperbárica, al rato me viene a ver a mí. Me da mucho gusto que se preocupen por mí, que me cuiden, que sepa yo que les importo, cosa que es para mí muy importante".

También dijo que Luis Enrique, el menor de sus hijos, mandó limpiar la casa de la primera actriz para que no hubiera polvo: "Sí mandó pulir el piso, yo no sé de dónde sacó esas ideas, pero pulieron el piso, los vidrios limpiecitos, creo que fueron indicaciones de mi querida Alejandra, quedó todo limpio, estoy muy contenta".

La 'diva del cine de oro mexicano' confesó que, a pesar de estar en el hospital, no pierde el apetito: "A mí no se me va el hambre, ahorita me trajeron la comida, empecé con un salmón y una calabaza, y el pollo me lo van a traer".

En días pasados trascendió la noticia de que Silvia Pinal sería parte del elenco de la segunda temporada de la serie 'La casa de las flores', sin embargo, el 8 de marzo el director Manolo Caro reveló que su participación en la historia no está confirmada: "Ojalá, me encantaría. ¿Quién no estaría feliz de trabajar con una personalidad como ella? Cada vez que me reúno con ella para charlar o que soy amigo de la familia, es como un sueño, es hablar con la última gran diva que ha dado nuestro país", informó el Diario Pulso.