Silvia Pinal es hospitalizada por problemas respiratorios

La tarde de este domingo 10 de marzo se comenzó a rumorar que Silvia Pinal estaba hospitalizada y enferma de gravedad, sin embargo, sus familiares ya aclararon su estado de salud: “Doña Silvia Pinal sí está hospitalizada por problemas respiratorios, le están haciendo estudios y nebulizaciones; pero su estado NO es de gravedad” , reportaron para Televisa Espectáculos .

La productora confesó no saber por cuánto tiempo permanecerá internada Silvia Pinal: “La verdad, no lo sé, pero estuvimos ahorita platicando y está divina, con gran energía, feliz, y como se lo dije: ‘eres un poquito necia, Silvia, así que mejor que te consientan’, y dijo, ‘sí, voy a dejar que me consientan un rato’. Está ahí con su hijo y todo”, concluyó.