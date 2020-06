Sherlyn reaparecerá y contará qué le pasó en el parto "cuando ella esté en condiciones óptimas"

Quien la escuchó el pasado domingo, un día después de convertirse en madre por primera vez, no habría podido anticipar cuán caótico fue el panorama que enfrentó la actriz Sherlyn González para poder dar a luz a André Mateo. Aunque ella mencionó que pasó un "sustillo", no fue hasta este miércoles, 3 de junio, cuando su hermana Silvia Criselle emitió un "comunicado urgente" revelando que todo se había salido de control y que la artista aún no está en condiciones de retomar sus pláticas diarias con sus más de 3 millones de seguidores.