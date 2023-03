Shakira hizo una telenovela de joven: su incursión como actriz antes de facturar con su música

Shakira es una de las cantantes y bailarinas más exitosas a nivel mundial. Prueba de ello son los 14 Récord Guinness que rompió en marzo pasado con sus recientes canciones.

Lo que muchos no saben es que también ha probado suerte en la actuación. En el 2010, por ejemplo, cantó junto a Selena Gomez en ‘Los hechiceros de Waverly Place’ y años atrás, se animó a hacer una telenovela.

Shakira actuó en una telenovela: así fue ‘El Oasis’

Era el año 1994. La colombiana tenía apenas 17 años y ya había lanzado dos álbumes, pero el segundo de ellos no tuvo el éxito esperado, así que tomó un camino ligeramente diferente: la actuación.

Así lo explicó la cantante de ‘BZRP Music Sessions #53’ al diario ‘El Tiempo’ en 1996:

“Mi segundo disco no funcionó porque estaba lleno de errores, entre ellos, el afán por salir al mercado. Por eso, me estanqué un poco y me dediqué a la actuación, como protagonista de ‘El oasis’. Fue como irme de excursión por otro camino artístico en busca de la renovación del espíritu”.



El diario ‘El español’ reportó en una nota de enero del 2023, que en dicha telenovela, Shakira le dio vida a Luisa María Rico.

La historia estaba producida por Cenpro TV y giraba alrededor del amor prohibido de la hija de un terrateniente y el enemigo de su padre.



Sin embargo, con el paso de los años, se ha perdido gran parte del registro de la telenovela estelarizada por Shakira. Por ejemplo, se desconoce cuántos episodios tuvo, o cuánto tiempo estuvo al aire.

Incluso, son pocos los videos del melodrama en Internet, aunque en algunas imágenes rescatadas por medios de comunicación, se puede apreciar que la intérprete aún lucía el cabello negro y un flequillo.

El citado periódico explica que hay dos posibles razones por las que no abunda información sobre ‘El oasis’: por un lado, la productora cerró en el 2000, y, por el otro, los rumores de que ‘Shak’ compró los derechos del melodrama para 'borrar' esa parte de su trayectoria.

En fechas recientes, la cantante de ‘Te felicito’ no ha hablado del tema ni ha sido cuestionada al respecto.

Shakira y su breve carrera como actriz

Lo cierto es que la telenovela ‘El oasis’ no fue el único proyecto en el que la cantante de 46 años actuó.

Como se mencionó previamente, en el 2010 hizo un ‘cameo’ junto a Selena Gomez en la serie ‘Los hechiceros de Waverly Place’, si bien, su papel era el de ella misma.

Un año antes, en el 2009, también hizo una aparición estelar en la serie ‘Ugly Betty’, en la que, de nueva cuenta, no tuvo un papel ficticio.

Quizá el personaje más importante en la breve carrera de Shakira como actriz es el de Gazelle, de la película animada ‘Zootopia’: la gacela fue creada a su imagen y ella fue la encargada de doblar su voz en inglés.

