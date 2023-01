¿Quién es la exsuegra de Shakira? Antes de la polémica, la mamá de Piqué era su amiga

En su nueva canción, Shakira expresa varias indirectas a su expareja Gerard Piqué y Clara Chía, pero también menciona a la mamá del futbolista.

“Me dejaste de vecina a la suegra”, canta la colombiana en un su nuevo hit.



Esta mención marcó el inicio de una significativa atención en la madre de Gerard Piqué. Te contamos más de ella y de su relación con Shakira.

¿Quién es Montserrat Bernabeu, exsuegra de Shakira?



La mamá de Piqué es una conocida doctora del Institut Guttmann, hospital especializado en salud cerebral y neurorrehabilitación en donde trabaja desde 1993.

Montserrat estudió Medicina y Cirugía en la Universidad de Barcelona. Además, cursó la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación en la Universidad Autónoma de Barcelona.

A lo largo de su carrera médica, la madre de Piqué ha ostentado diversos cargos: desde ser jefa de la unidad de daño cerebral en el Institut Guttmann, hasta su actual función como directora asistencial de este instituto, así como codirectora de la Fundación Institut Guttmann.

Bernabeu está casada Joan Piqué desde hace más de treinta años. El padre de Gerard Piqué es abogado y empresario.

Montserrat Bernabeu, mamá de Piqué, y su relación con el fútbol



Más allá de su pasión a la medicina, el fútbol ha estado presente en la vida de Montserrat desde antes de que su hijo Gerard debutara en el Barça.

¿La razón? Su padre Amador Bernabeu fue vicepresidente del FC Barcelona en los noventa, así como delegado de la Real Academia Española de Fútbol.

¿Shakira y su exsuegra tenían una mala relación desde hace años?



Hace unos días se viralizó un video en donde la mamá de Gerard Piqué toma de la mandíbula a Shakira y posteriormente se lleva un dedo sobre los labios, como señal de hacer silencio.

Este clip se remonta a 2016, por lo que múltiples internautas aseguran que desde antes de que la cantante y Piqué se separaran, la relación de Shakira con su entonces suegra no era buena.

En este sentido, una “fuente cercana al entorno de los Piqué” reveló al diario español Look (en enero de 2023), que Montserrat no estaba de acuerdo con la relación de su hijo con la cantante, principalmente porque, a diferencia de ellos, Shakira no era parte de la “burguesía catalana".

“La vio desde el principio como una intrusa. Un pez fuera del agua… Le molestaba todo de ella: que fuera 10 años mayor que su hijo, que fuera una cantante, por mucho éxito que tuviera, que no fuera catalana o al menos de una familia reconocible. Es un círculo muy cerrado y muy clasista”, comentó la fuente.



Sin embargo, de acuerdo con diferentes fuentes consultadas por este medio, con el tiempo Montserrat aceptó a Shakira.

Shakira consideraba a su exsuegra una amiga



A pesar que ahora abundan los rumores de que Shakira no tiene una buena relación con la mamá de Piqué, hubo un tiempo en el que la cantante la considero un gran apoyo.

En 2015, en una entrevista para la revista Luz, Shakira explicó que más haya de hacer terapia, contaba con los consejos de varios seres queridos.

"Intento hacer terapia… Si no, recurro a mi pareja y luego a mis padres o mi suegra, que es una gran amiga. Cuando me pasa algo bueno llamo a mi suegra y cuando es algo malo también es la primera persona que se me viene a la cabeza aparte de Gerard”, contó.



En realidad, Shakira y Piqué nunca se casaron, pero eso no impidió que la colombiana considerara a Montserrat Bernabeu como su suegra a lo largo de los 12 años de relación que tuvo con el futbolista.

Mamá de Piqué orilló a Shakira a cometer el “peor error” de su vida



Con base en su entrevista de 2015, es notable que la cantante tenía en alta estima a la mamá de Gerard, por lo que no es una sorpresa que haya aceptado un consejo que le dio con respecto a su imagen.

Sin embargo, el resultado se coronó como uno de los looks que menos le ha gustado a Shakira, según reveló en una entrevista para Vogue (publicada el 22 de junio de 2021), cuando vio una foto de ella en un evento de 2012.

“Mal corte de pelo. Esto es consejo de mi suegra, que me dijo ‘Ay, por qué no te cortas el pelo, que lo tienes muy maltratado’… Peor error de mi vida. Suegra no te vuelvo a seguir consejos estéticos”, expresó.

¿Por qué la exsuegra de Shakira ha estado envuelta en la polémica?



El video en el que parece que Montserrat Bernabeu le pide silencio a su exnuera se ha coronado como uno de los momentos que más controversia ha generado en los últimos días con respecto a su relación con la cantante.

A este hecho, se suman los misteriosos ‘likes’ que la mamá de Piqué hizo en Twitter con dos mensajes relacionados con la colombiana y su hijo.

Uno fue un ‘Me gusta’ al anuncio de su nueva canción con BZRP y otro fue un mensaje en donde una usuaria argumentó que Gerard Piqué fue el responsable de destruir su imagen.

Asimismo, generó polémica la “bruja” que Shakira tenía en su balcón viendo a la casa de Montserrat y Joan.

Tras el anuncio de su separación, Shakira y Montserrat Bernabeu han coincidido en varios eventos de Milan y Sasha, en donde de acuerdo con reportes, no se han dirigido la palabra.

También varias fuentes han asegurado que la mamá de Piqué estaría dolida con su exnuera porque presuntamente la artista pidió a sus hijos que ya no llamen "'avi'" (abuelo) a Joan Piqué ni "'ona'" a ella.

En realidad, por el momento, muchos de los escándalos que rodean a la madre de Piqué y Shakira son especulaciones y rumores.

Cuéntanos, ¿sabías estos detalles sobre la exsuegra de Shakira?