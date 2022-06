Los negocios de Shakira y Piqué además de la música y el futbol (la fortuna de ella es mayor)

Tras 12 años de conformar una de las parejas más sólidas del mundo del entretenimiento, Shakira y Piqué compartieron un comunicado en el que dieron por terminada su relación, fruto de la que nacieron sus hijos Milán y Sasha.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, fue el breve mensaje remitido a EFE por la agencia de comunicación de la pareja.

Shakira y Piqué nunca se casaron, ¿por qué?

A pesar de tener un largo romance que enterneció a más de uno en redes sociales, la pareja de celebridades nunca llegó al altar. En una charla para el programa ‘60 minutes’ de la cadena CBS, la intérprete de ‘Antología’ reveló sus razones para no contraer nupcias con el deportista español.

“A decir verdad, el matrimonio me asusta, no quiero que me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia. (...) Su amante, su novia. Es como una pequeña fruta prohibida, ¿sabes? Quiero mantenerlo alerta”, admitió la artista en 2020.

Estos son los negocios de Shakira y Gerard Piqué

Desde muy joven, la originaria de Barranquilla, Colombia, incursionó en el mundo de la música y con el paso de los años se ha convertido en una de las cantantes latinas más populares alrededor del mundo.

Según señala ‘Celebrity Net Worth’, Shakira tiene una fortuna que ronda los 300 millones de dólares, esto gracias no sólo a temas como ‘Te felicito’, ‘Girl Like Me’ y ‘Me gusta’, sino también a su incursión como empresaria e inversionista.



El 28 de julio de 2020, ‘Forbes’ señaló que la cantante, de 45 años, invirtió en la empresa de frutos secos SkinnyDipped, pero la cantidad no fue revelada. Asimismo, de acuerdo con ‘Make It’ de ‘CNBC’ en 2021, Shakira también se convirtió en inversionista de una marca de ropa interior fundada por Cami Téllez.

Además, Shakira ha lanzado diversos perfumes que ha creado con la ayuda de su equipo. Shakira Perfumes nació en 2010, con la presentación de su primera fragancia.

“Ha sido casi lo mismo en el caso de esta fragancia. Agregando elementos, luego probando con otros, hasta que dimos exactamente con una fragancia que era la que siempre quise, la que siempre soñé para mí”, puntualizó la estrella latina para 'Europa Press' el 23 de junio de 2010.



Por su parte, Piqué también ha tenido éxito como empresario. Según señala ‘Celebrity Net Worth’, su fortuna es de aproximadamente 80 millones de dólares, pues más allá del futbol tiene otros negocios.

El deportista profesional es fundador y director de la empresa Kosmos, la cual señala en su página oficial que está “construyendo una cartera global de empresas de deportes, medios y entretenimiento de alta calidad”, como tenis, futbol, eSports y una productora.



Al respecto, en una entrevista para la revista ‘Forbes’ en junio de 2022, Gerard dijo que su intención no es “ganar dinero”, sino “pasármelo bien”.

“Siempre lo digo. Yo no hago negocios para ganar dinero, pero el dinero es el reflejo de tener éxito y todo el mundo quiere tener éxito. Yo he montado Kosmos para pasármelo bien. Lo que importa es el viaje”, puntualizó el defensa del Barcelona.



El futbolista profesional, hijo del también empresario Joan Piqué, comentó que desde joven, su motivación no ha sido aumentar su capital y admitió cuál es su mayor ingreso hasta el momento.

“El principal ingreso ahora mismo sigue siendo el futbol. Tengo la suerte de haber tenido una carrera muy buena a pesar de que nunca me he movido por dinero. Ni cuando era joven. Recuerdo que cuando me fui al Manchester me ofrecían tres veces más de lo que le pedí al Barca por quedarme”, dijo.

Coméntanos, ¿conocías todos los negocios más allá de la música y el futbol que Shakira y Piqué tenían? ¿Sabías que Shakira tiene su propia línea de fragancias?