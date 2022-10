Shakira otra vez estaría pasando difíciles momentos con su padre: reportan que está hospitalizado

"Me dicen del entorno de Gerard Piqué y de Clara Chía que en ningún momento, de momento, están viviendo juntos Gerard y Clara, que eso está en el horizonte, en el futuro, pero que de momento solo pasan juntos en algún momento los fines de semana, siempre y cuando Gerard Piqué no tenga a Milan y Sasha con él. No es Clara Chía la que se tiene que ocupar de los hijos de Piqué, ni están viviendo juntos de momento", reiteró Fa en su más reciente podcast, publicado el pasado 20 de octubre.