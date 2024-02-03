Padre de Shakira le habría hecho "una petición final" a Piqué sobre la cantante

Video Shakira conmueve con el video de cómo ayuda a su papá en su recuperación

La salud del padre de Shakira se ha visto mermada desde la caída que sufrió en mayo de 2022, la cuál se ha complicado por la hidrocefalia que lo aqueja.

Consciente de su edad y su delicado estado de salud, William Mebarak le habría hecho una petición a su exyerno, Gerard Piqué.

La supuesta petición del padre de Shakira a Piqué

De acuerdo con reportes del diario español El Nacional de Catalunya, el escritor le habría hecho "una petición final" al exfutbolista, quien por más de una década fue su yerno.

Según la información, le pidió a Piqué " que deje atrás resentimientos pasados con su hija y que ambos intenten mejorar su relación por el bienestar de Milan y Sasha".

Esto porque Mebarak sabe en carne propia lo difícil que es sobrellevar una separación cuando hay hijos de por medio, pues antes de casarse con Nidia Ripoll, la madre de la cantante colombiana, tuvo otro matrimonio con Lucila Otero, con quien procreó nueve hijos.

A pesar de su divorcio, el escritor ha logrado tener “unión familiar” entre sus hijos, por lo cual desearía que Shakira y Gerard tengan una mejor relación para " construir una dinámica familiar más saludable para sus dos hijos", señala el diario español.

Hermano de Shakira le habría pedido una tregua a Piqué

El mismo periódico reportó en octubre de 2023 que tras las crisis de salud que su padre enfrentaba, Tonino Mebarak le habría pedido a su excuñado que "cesara" cualquier ataque en contra de Shakira y lo habría puesto al corriente de la situación.

" Tonino habría alertado a Piqué de la actual situación de su exsuegro, con el que tenía una buena relación", destacó El Nacional de Catalunya en el artículo con fecha del 16 de octubre de 2023. " Le ha pedido que cese cualquier batalla contra Shakira, lo mismo para ella", se aseveró.

Lo que se sabe de la salud del padre de Shakira

En mayo de 2022, William Mebarak sufrió una caída que le provocó serias complicaciones en su salud. En junio de ese mismo año fue intervenido en Barcelona para extraerle unos coágulos que se le formaron a consecuencia del accidente.

En octubre de ese año la colombiana emitió un comunicado para confirmar que su padre estaba hospitalizado y pidió "respeto" ante el delicado momento que atravesaba su familia.

William Mebarak fue intervenido en un hospital de Cartagena, Colombia, en junio de 2023 para que le implantaran una válvula Hakim que lo ayudaría a contrarrestar la hidrocefalia que lo aqueja.

Desde entonces se sabe poco del estado de salud del padre de Shakira. Sin embargo, el 26 de diciembre el escritor reapareció en un evento público al asistir junto a su esposa a develar la estatua en honor a Shakira en Barranquilla.

En las imágenes que fueron difundidas por la misma Shakira, se aprecia que William Mebarak está muy delgado, pero se dejó ver contento y posó de pie junto a su esposa y el alcalde de la ciudad.